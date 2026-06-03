Studentfirandet blir en allt dyrare klassfråga

SEB:s undersökning visar att kostnaden för studentmottagning har ökat med 28 procent på fem år, snabbare än KPI. För många familjer innebär det ekonomisk stress och en kluft mellan dem som kan firas och dem som inte har råd. Trots en dämpad pris ökning senare ser läget fortfarande pressat ut för familjer med försörjningsstöd.

Studentfirande t har dragit igång runt om i landet och de senaste femtio åren har kostnaden för firandet gått upp rejält, vilket för många familjer innebär en tid av ekonomisk stress.

Enligt en undersökning från SEB uppskattar föräldrar att kostnaden för en studentmottagning ligger på omkring 20 000 kronor. Banken har för andra året i rad tagit fram priserna för själva studentmottagningen - mat, dryck, studentkläder och mössa - och konstaterar att priserna har ökat med drygt 28 procent på fem år, vilket är högre än KPI:sökning på drygt 23 procent under samma period.

Américo Fernandez, som analyserar prisutvecklingen, pekar på att matkostnader är en viktig anledning till prishöjningarna, men också på att priset för en studentmössa, som ligger på 1 800 kronor för en standardutgåva med brodyr, snabbt kan bli flera tusenlappar dyrare med tillval. Han konstaterar att det finns få aktörer som säljer mössor, vilket kan leda till oproportionerliga prisökningar som inte motiveras av den allmänna prisläget.

Samtidigt finns ett stort socialt krav på studentfirandet, vilket gör det svårt att dra ner på utförandet. Trots att utvecklingen mellan mars 2025 och mars 2026 visar en dämpad prisökning - studentfirandeindex ökade med 0,4 procent medan KPI ökade med 0,5 procent - ser Fernández en fortsatt press på hushållens ekonomi. Han menar att köpkraften ökar, lönerna stiger och inflationen går ner, vilket kan göra det lättare att bekosta firandet, åtminstone för familjer med stabil inkomst.

För hushåll med försörjningsstöd är dock situationen annorlunda, enligt Ziba Davijani, ombud på Stockholms Stadsmission. Hon möter många barnfamiljer som kämpar med att ens köpa en studentmössa, eftersom pengarna går till boende, el och andra nödvändiga utgifter. Klara kyrkas fond, som kan ansökas två gånger om året, har många sökande som vill få hjälp med att fira sina barns student, och köerna kan sträcka sig över flera timmar.

Davijani beskriver studentfirandet som en tydlig klassfråga, där även studenter som har jobb känner prispressen och vissa sjukskriver sig för att de inte har råd att gå på skolmiddagar. Fernández varnar för en ökad användning av konsumtionslån bland hushåll med små marginaler, vilket kan leda till ökad ångest och långsiktig skuldsättning om fakturor inte betalas i tid.

Trots de skattesänkningar som har införts för arbetande, märker inte familjer med försörjningsstöd någon märkbart bättre ekonomi, och studentfirandet förblir ett stort socialt pris som väcker starka känslor på både familjer och samhällsnivå





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