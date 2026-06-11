Studentmössan som inspirerade en möss-off

En student i Stockholm har en gigantisk studentmössa som inspirerade en annan student att göra en ännu större mössa. De två studenter har nu planerat en möss-off.

Den är hemgjord, gigantisk och verkade vara den största mössan vi fick se under årets studentfiranden. Det inspirerade Fabian Svorono att göra en ännu större studentmössa .

Vill du veta hur bred mössan är? Jag man mäta den på en gång, säger Fabian Svoronos när Expressen ringer upp. 90 centimeter, får jag det till. Jag såg att ni skrivit om Albins mössa och blev så väldigt imponerad av den. Men jag tänkte också att det där måste jag ju bräcka, säger Fabian.

När vi ringer upp Albin och ber honom att mäta sin mössa som jämförelse med den Fabian ståtar med, visar det sig att Albins studentmössa bara är 33 centimeter i diameter. Jag har faktiskt sett Fabians mössa på sociala medier, avslöjar Albin som inte känner sig nedslagen. I stället är han glad över att ha inspirerat andra. Albin tar studenten i sin mössa i Skänninge på fredag den här veckan.

Fabrian Svorono har visat sig med mössan runt om i Stockholm. Fabian, däremot, har redan tagit studenten – för tio år sedan. Att han tagit sig runt i Stockholm i studentmössa, kostym och studentattiraljer är mest en kul och kreativ grej. Tidigare har han gjort – Folk kommer fram och gratulerar mig för att jag tagit studenten och verkar inte tänka på att jag inte ser ut som en student.

Jag har ju skägg, säger Fabian. Om jag startat ett mösskrig vore det jättekul. Att Albin skulle göra en ännu större mössa nu och så blir det något slags möss-off mellan oss, säger Fabian





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Studentmössa Möss-Off Hemgjord Gigantisk Inspirerat Skägg Studentattiraljer

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