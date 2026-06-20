Studie visar samband mellan hetta och aggressiv bilism

Forskare har funnit ett linjärt samband mellan temperatur och aggressivt beteende på vägarna. Bilförare utan luftkonditionering tutar betydligt mer av frustration än de med AC. Även inom idrotten finns tecken på hetsighet i hettan, vilket kan förklaras av fysisk påverkan på kroppen.

Detta är en understreckare, en fördjupande essä, dagligen i SvD sedan 1918. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Det var en gång två forskare som fann sig stående vid en hårt trafikerad väg någonstans i Arizona.

På sommaren kan det blir upp mot 50 grader i denna beiga stenöken till delstat och forskarna ville se huruvida hettan påverkade den i USA så utbredda bilismen. Snart bildades en bilkö - det var rusningstrafik - och forskarna noterade att de bilförare som hade sin ruta nervevad tenderade att tuta mycket mer än dem som hade rutan uppe. De som hade vevat ner rutan hade gjort det för att bilen saknade luftkonditionering, som ett sätt att försöka svalka sig.

De icke-tutande bilisterna däremot hade luftkonditionering. Forskarna drog slutsatsen att aggressionen följde kvicksilvret i en obruten, stigande linje. Ett linjärtt samband mellan hetta och hat. Tutstudien är inte den enda där forskare har undersökt hur vi människor beter oss i hetta.

En genomgång av 57 293 amerikanska basebollmatcher har till exempel visat att kastaren i baseboll kastar elakare ju varmare det är. På liknande sätt har en annan studie visat att amerikansk fotboll-spelare som bär svart bryter mot fler regler och oftare blir utvisade än de som inte bar svart, vilket antas bero på att svart absorberar värme och således ökar bärarens kroppstemperatur





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Hette Aggression Bilism Studie Beteende

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