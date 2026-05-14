Studien: Riskfyllt arbete att vara geolog på film

En studie vid Göteborgs universitet har kartlagt hur geologer porträtteras i biofilmer. De har analyserat 141 amerikanska och brittiska filmer där geologer förekommer. Studien visar att det är ett riskfyllt arbete att vara geolog på film, med en tredjedel av karaktärerna som dör innan filmen är slut.

kartlagt hur deras yrkeskår porträtteras på vita duken. I studien – som kallas för ett av de mest udda forskningsprojekten på Göteborgs universitet – har de analyserat 141 amerikanska och brittiska biofilmer där geologer förekommer.

– På vita duken är det ett riskfyllt arbete att vara geolog, en tredjedel dör innan filmen är slut, säger Erik Sturkell, professor i tillämpad geofysik och forskningsledare vid Göteborgs universitet i ettOftast dör geologen i filmerna som forskarna tittat på genom mord, men ibland även på grund av geologiska fenomen eller utomjordingar, visar studien, vars vetenskapliga artikel publicerats i– Vi skrev vår första artikel 2013, då hade vi hittat ett 60-tal filmer. Men de huvudsakliga trenderna håller i sig; geologen är genomgående god, bär ofta en rutig skjorta och bidrar med sin kunskap till att föra filmens handling framåt, säger Erik Sturkell.

Vulkanforskaren Erik Sturkell har tillsammans med tre kolleger kartlagt geologernas medverkan på vita duken. Geolog är ett bra yrke om man vill kunna vara på märkliga ställen i en film, säger Erik Sturkell, som tar Brad Pitts rollfigur Rusty Ryan i Ocean’s Thirteen som exempel på någon de klassat som en ond geolog. Forskarna har också gjort en liknande studie över hur fysiker och kemister porträtteras på film.

Där kommer de fram till att de yrkesgrupperna oftare är skurkar som strävar efter världsherravälde eller att förgöra vår planet. På film alltså.32 procent av geologerna (69 av totalt 202 geologer) dör i filmerna. Mord är vanligast dödsorsaken, därefter har döden oftast vållats av geologiska fenomen eller av utomjordingar.11 procent av geologerna är kvinnor, andelen ökar i modernare filmer. I verkligheten uppskattar forskarna att en fjärdedel av alla geologer är kvinnor.

Flest geologer i en och samma film, sju, syns i forskarnas favorit Dante’s Peak. I studien analyseras geologernas insats i biofilmer från USA och Storbritannien sedan 1919. 141 filmer har analyserats





