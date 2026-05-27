Stugägare på Limön i kläm mellan myndigheter

Efter att den allmänna turtrafiken lagts ner står 70 stugägare på Limön utan möjlighet att ta sig till sina hus. Kommunen uppmanar dem att skaffa egna båtar, men länsstyrelsen stoppar byggandet av nya bryggor med hänvisning till Natura 2000. En ohållbar situation som kräver helhetssyn.

När turtrafiken till Limön upphörde för ett par veckor sedan ställdes vi runt 70 stugägare inför en ny verklighet. Varje sommar har vi kunnat lita på den reguljära båtförbindelsen med fastlandet.

Nu måste varje familj skaffa en egen motorbåt för att ta sig ut till våra stugor. Men det är inte bara båtarna som saknas. De nya båtarna behöver bryggplatser, och just nu finns det inga lediga platser. Vi står inför en knivig situation där kommunen säger att vi måste ordna egna lösningar, medan länsstyrelsen varnar för att nya bryggor kan skada den känsliga naturen inom Natura 2000-området.

Den ökade motorbåtstrafiken skulle medföra buller och svallvågor som kan påverka fågellivet och bottnarna negativt. Och här uppstår en ond cirkel: ju fler som skaffar båt, desto mer trafik, och desto starkare argument mot att bygga fler bryggor. Så frågan är: hur ska vi kunna ta oss till våra stugor när myndigheterna drar åt olika håll? Jag har bott på Limön i över tjugo år och har alltid följt reglerna.

När turtrafiken lades ner förstod jag att det skulle bli problematiskt, men jag trodde inte att det skulle bli en sådan här återvändsgränd. Kommunen hänvisar till att vi måste bli självförsörjande och skaffa egna båtar. Men när vi försöker ordna bryggplatser får vi nej från länsstyrelsen med hänvisning till naturvärden. Samtidigt har vi som bor här också ett behov av att kunna transportera mat, byggmaterial och barn till och från stugorna.

Utan fungerande bryggor blir det omöjligt att bo här året runt. Det finns en uppenbar brist på helhetssyn i beslutsfattandet. Ingen myndighet tar ansvar för vad summan av de olika besluten leder till - att vi stugägare blir fast på ön eller tvingas lämna våra hem. Inom Natura 2000 är det självklart viktigt att skydda naturen.

Men det måste finnas en balans mellan bevarande och människors behov. Just nu känns det som om regelverket är skapat för att stoppa all mänsklig aktivitet, utan hänsyn till de boende. Kanske borde det finnas en bevarandeplan även för oss människor - en plan som erkänner att vi är en del av ekosystemet och att vår närvaro på ön har ett värde. Jag förstår att tjänstemännen gör sitt bästa utifrån gällande regler, men systemet som helhet fungerar inte.

Det behövs en dialog mellan kommun, länsstyrelse och oss stugägare för att hitta en långsiktig lösning. Annars riskerar vi att förlora både våra stugor och en levande skärgård. Vi vill inte överge Limön, men vi behöver en fungerande infrastruktur. Det är inte för mycket begärt att få lägga till med vår båt vid en brygga utan att samtidigt skada naturen.

Vi är beredda att samarbeta för att minimera påverkan, men just nu stoppas alla initiativ av byråkrati och olika tolkningar av lagar. Detta är en ohållbar situation som kräver omedelbar uppmärksamhet från ansvariga beslutsfattare





GDnyheter / 🏆 43. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Limön Turtrafik Bryggor Natura 2000 Stugägare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erkänner brott efter dödsolyckan i MalmöSenaste nytt • Snabba nyheter från Aftonbladet

Read more »

DEBATT: Kommunen måste investera mer i kulturen – Inför ett RUT-bidrag för kulturen!Debattartikel från ROOP.

Read more »

Väldigt bra match tragiskt förloradVästerås förlorar mot Mjällby ASIA med 1–1 efter straffar efter en dispyt på planen.

Read more »

Polisen letar efter attmanad målsägande efter misshandel i SkarpnäckEn man rapporterade att han blivit misshandlad av flera personer i Skarpnäck i södra Stockholm. Polisen har gripit ett flertal misstänkta men målsäganden saknas fortfarande. Händelsen faller i mitten av en pågående debatt om högre drivmedelsskatt och lokala säkerhetsfrågor i Stockholm.

Read more »