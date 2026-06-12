Sturmarks omvärdering av kognitiv outsourcing

Sturmark har gjort en intressant omvärdering av kognitiv outsourcing i förhållande till LLM:er. Han har ändrat uppfattning och tycker nu att det är ett stort problem som kan ha skadliga effekter.

Jag tycker att Sturmark har gjort en intressant omvärdering av kognitiv outsourcing i förhållande till LLM:er. Samtidigt undrar jag varför han inte tidigare hade samma insikt om att det är ett stort problem som kan ha skadliga effekter.

Det är en ganska stor positionsförflyttning från en text till en annan, och läsaren lämnas utan förklaring till hur det hela gick till. Jag har också ändrat uppfattning om LLM:er, men det har skett mer över tid. När de stora språkmodellerna började dyka upp var jag nyfiken och tänkte mig att de skulle kunna användas för intressanta saker. Men successivt blev jag allt mer avståndstagande och började torgföra min kritik i offentligheten.

Nu vill jag ha så lite med LLM:er att göra som möjligt, särskilt inom mina forskningsområden. Jag ser inga tecken på att de intellektuella kostnaderna har minskat. Ett motstånd behövs. Jag förstår dock att det finns områden där AI-verktyg kan vara produktiva, men det gäller inte LLM:er.

Min retoriska granskning av Sturmarks första artikel var inte ett ställningstagande för eller emot en svensk språkmodell. Jag vill bara ha sagt att man bör hålla sig för god för teknikdeterministiska antaganden i sin argumentation, och att man bör ha respekt för att olika delar av samhället kan bete sig mycket olika i det teknologiska skiftet vi är inne i. Jag tycker att författares teknikkritiska invändningar kan vara legitima, och nu tycks Sturmark delvis ge mig rätt på den punkten





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Kognitiv Outsourcing LLM:Er Sturmark Teknikdeterminism AI-Verktyg

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