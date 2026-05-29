Styr och ställ-cyklar nu tillgängliga i Angered - pilotprojekt startar

Göteborgs Stad startar ett pilotprojekt med hyrcyklar i Angered från 29 maj. Sju stationer öppnar i området, inklusive vid Vättlefjäll. Behovet har efterfrågats av boende. Samtidigt öppnar sommarstationer vid populära utflyktsmål.

Hyrcyklar efterfrågas i Angered , uppger kommunen, som nu startar ett pilotprojekt i området. Från och med fredag den 29 maj kommer boende i Angered kunna ta del av de turkosa hyrcyklarna från Styr och ställ.

Efter att kommunen sett ett behov av cyklarna har det nu startats ett pilotprojekt i området med sju nya stationer. De nya stationerna finns i Hjällbo, Hammarkullen, Angered centrum, Gårdsten, Lövgärdet, Rannebergen och vid Vättlefjäll. Planeringsledare Emma Edvardsson på stadsmiljöförvaltningen i Göteborg säger i ett pressmeddelande att man såg att de flesta vill hyra en cykel från 30 minuter upp till en dag, framför allt för fritidsresor som utflykter eller handling.

Många nämnde också att de skulle vilja ta sig till Vättlefjäll, så där öppnar man en station nu. Anledningen till att cyklarna inte kommit till Angered tidigare är att ett begränsat antal stationer och cyklar upphandlades till förbestämda områden. Det finns möjlighet för kommunen att köpa till stationer men det är ganska kostsamt att köpa till så många stationer som krävs för att inkludera ett helt nytt område. Man har också prioriterat områden i direkt anslutning till det befintliga systemet.

Projektet kommer utvärderas i augusti och det finns möjlighet att göra stationerna permanenta om de blir populära. Samtidigt öppnar flera stationer nu upp inför sommaren. Redan i april öppnade de tillfälliga sommarstationerna vid Delsjöbadet, Saltholmen och Röda sten, som funnits i sju somrar. I juni öppnar även sommarstationer bland annat i Örgryte, Härlanda tjärn och Askimsbadet.

Tanken med sommarstationerna är att göra det enkelt att ta sig till utflyktsmål dit kollektivtrafiken inte når hela vägen. Styr och ställ är ett lånecykelsystem som ägs av Göteborgs Stad och Mölndals stad. Systemet har funnits i flera år och är populärt i centrala delar, men har tidigare inte nått ut till Angered. Pilotprojektet är ett sätt att testa om det finns tillräckligt intresse för att utöka systemet permanent.

Boende i Angered har länge efterfrågat fler hållbara transportalternativ, särskilt för fritidsresor. Cyklarna kan hyras via en app och kostar en låg avgift per tur eller dag. Förhoppningen är att fler ska välja cykeln istället för bilen för kortare resor, vilket minskar både trängsel och utsläpp. Kommunen ser också att cyklarna kan bidra till ökad folkhälsa och tillgänglighet i området.

Under sommaren kommer stationerna att vara öppna dygnet runt, och cyklarna underhålls regelbundet. Om pilotprojektet blir lyckat kan det leda till fler stationer i hela Angered och kanske även i andra delar av Göteborg som idag saknar Styr och ställ. Utvärderingen i augusti kommer att fokusera på användningsstatistik och feedback från användarna. Det är första gången som lånecykelsystemet testas i ett så här stort nytt område utanför centrum.

Målet är att skapa ett mer sammanhängande nätverk av cykelstationer som täcker hela staden. För de boende innebär det en möjlighet att enkelt och billigt ta sig till populära utflyktsmål som Vättlefjäll, som tidigare var svårt att nå utan bil. Pilotprojektet har finansierats genom en särskild satsning på hållbara transporter i ytterområden. Om det blir populärt kan det bli permanent från och med nästa år.

Kommunen uppmanar alla intresserade att ladda ner appen och prova cyklarna under sommaren. Förhoppningen är att Angeredborna ska ta cyklarna till sig och visa att behovet är verkligt. Cyklarna är samma turkosa modeller som i övriga staden och har tre växlar, korg fram, och ringklocka. De finns vid stationerna dygnet runt under säsongen.

Parkeringsställena är märkta med tydlig skyltning. Om en station är full går det att lämna cykeln på en annan station inom systemet. Det går också att låsa cykeln temporärt med ett kodlås. Under pandemin har rengöring av cyklarna intensifierats för att minska smittspridning.

Projektet har väckt stor uppmärksamhet i lokala medier och många ser fram emot att testa cyklarna. En del är skeptiska till om det kommer fungera, men kommunen är optimistisk. Det kommer att bli spännande att följa utvecklingen i Angered i sommar





