Styrelseproffs häktad för grovt insiderbrott – kopplas till börsbolag

En styrelseproffs sitter häktad misstänkt för grovt insiderbrott. Gripandet skedde i samband med en gryningsrazzia. Misstankarna kopplas till ett uppköpsbud på ett börsbolag och brottet ska ha pågått under 2025. Kvinnan förnekar brott och sitter isolerad på Kronobergshäktet.

En välrenommerad styrelseproffs sitter nu häktad på Kronobergshäktet i Stockholm, misstänkt för grovt insiderbrott. Gripandet skedde i samband med en gryningsrazzia den 30 mars, där ytterligare fyra personer också greps. Kvinnan, som kraftfullt förnekar alla anklagelser, har ålagts omfattande restriktioner för att förhindra kommunikation med omvärlden.

Åklagaren har argumenterat för dessa restriktioner, vilka inkluderar förbud mot besök och kontakt med omgivningen, för att säkerställa utredningens gång. Domstolen beslutade att häkta henne på sannolika skäl, vilket innebär att det finns en rimlig grund att anta att hon begått brottet. Utredningen, som leds av chefsåklagare Thomas Langrot, är omgärdad av sekretess, vilket begränsar offentlig information om fallet. Häktningstiden löper ut den 16 april, då åklagaren måste besluta om kvinnan ska begäras omhäktad eller släppas fri. \Misstankarna mot styrelseproffset relaterar till ett möjligt insiderbrott som ska ha ägt rum mellan den 27 juni 2025 och 23 juli 2025. Enligt uppgifter ska kvinnan ha vidarebefordrat icke-offentlig information, vilket potentiellt möjliggjort olagliga transaktioner. Brottet kopplas till ett uppköpsbud på ett börsnoterat bolag. Händelseförloppet inleddes redan under förra året, då Ekobrottsmyndigheten (EBM) inledde en utredning baserad på en anmälan. Domstolsdokument visar att kvinnan anhölls i sin frånvaro redan i februari. Banken där kvinnan tidigare haft ett styrelseuppdrag bekräftar att hon lämnat sin post, men vill inte kommentera omständigheterna kring detta. Marknadsdirektören betonar att ärendet inte är kopplat till bankens verksamhet och att man inte kommenterar enskilda personärenden. Beslutet om kvinnans avgång togs vid en extrastämma, men det finns ingen offentlig registrering av detta hos Bolagsverket. \På Kronobergshäktet har den misstänkta tillbringat påskhelgen isolerad i en cell. Tillsammans med henne sitter ytterligare en man häktad, även han misstänkt för inblandning i insiderbrottet. Båda de misstänkta har förnekat brott. Häktningsbeslutet innebär att de inte kunnat fira påsken med nära och kära, utan istället intagit sina måltider på häktet. Under påsken serverades bland annat cowboysoppa och kycklinglårfilé med tillbehör. Razzian, som genomfördes i gryningen den 30 mars, innebar en dramatisk vändning för de inblandade och kastade ljus över frågan om insiderbrott på finansmarknaden. Utredningen fortsätter med full kraft, och åklagarens beslut om häktningsförlängning eller frigivning kommer att vara avgörande för den fortsatta utvecklingen av fallet. Den 16 april är ett viktigt datum i processen, då åklagaren ska fatta beslut om den framtida riktningen för utredningen. Under tiden sitter den misstänkta isolerad, under restriktioner som syftar till att säkerställa att bevis inte påverkas





