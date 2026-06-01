Styvdotter gripits för 1975 års mord efter att kvarlevor identifierats på soptipp

En mans kvarlevor hittades på en soptipp i Tucson 1975 men kunde inte identifieras förrän DNA-test och släktforskning gjorde det möjligt. Hans styvdotter grips nu för mord ochSecurity misstänks ha utnyttjat hans ekonomiska förmåner i årtionden efter dödsfallet.

I oktober 1975 hittades mänskliga kvarlevor på en soptipp i Tucson , USA. Mannen kunde inte identifieras på länge eftersom det fanns inga fingeravtryck, enligt polischefen Chris Nanos.

Förra året samarbetade polisen med ett kriminaltekniskt släktforskningsföretag för att granska fallet på nytt, och med hjälp av DNA-test kom ett genombrott. Den döde mannen kunde identifieras som William Reginald Sipfle, som var 73 år när han försvann 1975. Sipfles styvdotter Carol Ann Beall, 79 år, greps under den senaste veckan och kommer att ställas inför rätta för mord. Åklagaren hävdar att Beall mördade sin styvpappa mellan 9 och 15 oktober 1975.

Hon fortsatte att bo i Sipfles hem i årtionden efter hans försvinnande och kom över minst två miljoner kronor i pension och socialförsäkringsförmåner som enligt åklagaren egentligen tillhörde honom. Sipfles familj uttryckte i ett skriftligt uttalande lättnad över att mysteriet kunnat lösas: Vi är lättade över att få ett avslut på var vår farfar William Reginald Sifle befinner sig med identifieringen av hans kvarlevor.

Polisen har alltså gripit en kvinna för mordet på William Reginald Sipfle, ett fall som har legat olöst i nästan 50 år men nu kunnat kopplas till en misstänkt genom modern kriminalteknik och släktforskning





