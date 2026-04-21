Styvpappa döms till fängelse efter omfattande övergrepp genom falskt Snapchat-konto

En man i Löddeköpinge har dömts till fängelse efter att ha lurat sin styvdotter genom ett falskt Snapchat-konto. Genom manipulation och hot tvingade han flickan till sexuella handlingar.

En omfattande och djupt tragisk rättsprocess har nått sitt avslut i Löddeköpinge , där en man nu dömts till ett kännbart fängelsestraff efter att ha utsatt sin sambos dotter för systematiska övergrepp. Brottsplanen var lika utstuderad som den var manipulativ. Genom att skapa ett falskt identitetskonto på applikationen Snapchat under namnet Sonja Snygg lyckades mannen lura sin styvdotter att tro att hon kommunicerade med en jämnårig flicka.

Under täckmanteln av denna fiktiva person inledde mannen en dialog som snabbt eskalerade och syftade till att tvinga flickan att utföra sexuella handlingar, allt medan han dolde sin sanna identitet för offret. Brotten uppdagades efter att flickan i förtvivlan kontaktat sin mamma under ett nattarbetspass. Flickan berättade då att styvpappan hotat henne med att avslöja personliga hemligheter om hon inte lät honom röra henne. Denna händelse blev startskottet för en polisanmälan som blottade en fasansfull verklighet. Utredningen visade att kontakten på Snapchat pågått under ett halvårs tid och involverat utpressning i form av så kallade utmaningar. Mannen hade dessutom använt avancerad teknik, inklusive AI-genererade bilder, där han manipulerat in styvdotterns ansikte i pornografiskt material, vilket utgör en synnerligen försvårande omständighet i det juridiska efterspelet. Under rättegången valde den tilltalade att neka till samtliga anklagelser, trots den överväldigande tekniska bevisningen. Han försökte rättfärdiga skapandet av det falska kontot med påståenden om att han agerade för att skydda flickan från andra farliga kontakter på nätet. Tingsrätten förkastade dock mannens förklaringar helt och hållet. Domstolen fann flickans vittnesmål i kombination med de digitala spåren i mannens telefon som fullt trovärdiga. Mannen döms nu för en rad allvarliga brott, däribland fyra fall av grovt sexuellt ofredande mot barn, grovt utnyttjande av sexuell posering samt barnpornografibrott. Påföljden har fastställts till ett år och nio månaders fängelse, och han åläggs även att betala ett skadestånd på 110 000 kronor till flickan som en upprättelse för det lidande hon tvingats genomlida under sin styvpappas försorg





