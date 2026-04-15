Succédebut för Victor Eklund i New York Islanders – Assisterade direkt i NHL-matchen

Den unga svenske forwarden Victor Eklund, även känd som "Mini-Fimpen", gjorde ett starkt intryck i sin NHL-debut för New York Islanders. Han assisterade till ett mål och fick mycket istid i matchen mot Carolina Hurricanes.

Victor Eklund , även kallad 'Mini-Fimpen', gjorde succé i sin NHL -debut för New York Islanders inatt. Den 19-årige djurgårdaren, som tidigare spelat i AHL-laget Bridgeport, fick chansen att visa upp sig på den stora scenen i säsongens sista hemmamatch mot Carolina Hurricanes . Islanders förhoppningar om slutspel hade redan krossats, vilket öppnade upp för rookies att få speltid. Eklund matchades i en nykomponerad förstakedja tillsammans med etablerade spelare som Bo Horvat och Simon Holmström , och fick cirka femton och en halv minuts istid. Han användes i en mängd olika spelsituationer, vilket vittnar om tränarnas förtroende för den unga talangen.

Eklunds debut var inte bara minnesvärd för speltiden, utan också för det avtryck han gjorde i målprotokollet. Drygt tretton minuter in i andra perioden stod han för en magnifik diagonalpassning från högerkanten till Mat Barzal. Barzal spelade snabbt vidare till Bo Horvat, som sedan prickade in sitt 300:e mål i NHL-karriären. Eklunds assist och delaktighet i Horvats historiska mål blev ett kvitto på hans förmåga att snabbt anpassa sig till spelet på högsta nivå.

Efter matchen uttryckte Eklund sin stora glädje och hänförelse över att ha fått spela med spelare som han tidigare bara hade sett på tv och i datorspel. Han beskrev upplevelsen som 'galen' och 'bästa stunden i mitt liv'. Familjen, representerad av pappa Christian och mamma Mia, var på plats för att stötta sin son under den historiska matchen. Tränaren för Islanders uttryckte stor beundran för Eklunds insats. Han berömde hans skicklighet, hans obevekliga spel och hans utmärkta motor, och jämförde honom med Logan Stankoven, en spelare som tränaren själv hade coachat tidigare. Tränaren förutspådde en lysande framtid för den unga svensken.

Carolina Hurricanes vann matchen med 2-1, men även de hade en svensk debutant på isen. Felix Unger Sörum, född i Norge men representerande Leksand, noterades också för en assist. Joel Nyström assisterade till Carolinas avgörande mål. Matchen bjöd på en spännande duell mellan två lag med svenska inslag, och visade prov på den svenska ishockeyns frammarsch. Islanders och Eklunds prestation lovar gott för framtiden, och förhoppningarna är stora inför kommande säsonger. Eklunds snabba anpassning och samspel med mer etablerade spelare pekar på en ljus framtid i NHL





