Sudankrisen: Ett folk i kläm mellan krigande makter – miljontals på flykt

Den pågående konflikten i Sudan har lett till ett enormt mänskligt lidande. Miljoner har tvingats lämna sina hem, byar har jämnats med marken och grundläggande behov som rent vatten och mat är akut bristvara. Kirurgen Peter Moberger vittnar om en humanitär katastrof med utbredd undernäring och risker för de mest utsatta, särskilt kvinnor.

Mitt i den brutala konflikt som rasar i Sudan befinner sig en hel befolkning fångad mellan två stridande arméer. De blodiga sammandrabbningarna mellan Sudan s väpnade styrkor (SAF) och den paramilitära RSF-milisen har redan kostat oräkneliga liv, tvingat miljontals människor att fly sina hem och reducerat hela byar till ruiner. Situationen är alltjämt desperat och den internationella uppmärksamheten verkar vara otillräcklig för att mildra lidandet.

Initialt var det grannstaden al-Fashir som RSF-milisen lyckades ta kontroll över. De mest intensiva striderna har sedan dess förflyttats norrut i landet, enligt uppgifter från Peter Moberger, en svensk kirurg som varit verksam i regionen. Många av de som lyckades fly från al-Fashir har sökt sig till Tawila, en ort där människor nu bor i enkla palmskjul och där mindre än en tredjedel av befolkningen har tillgång till rent dricksvatten. Den bristande tillgången till grundläggande resurser förvärrar den redan katastrofala situationen. Moberger beskriver en vardag där undernäring är ett ständigt närvarande problem, särskilt bland barn. I de mindre orterna norrut och i Tawilas omgivningar rapporteras över 50 procent av barnen vara undernärda, en siffra som vittnar om en akut humanitär kris. I värsta fall kan detta leda till att kroniska sjukdomar som tuberkulos blossar upp, vilket ytterligare belastar den redan utslagna befolkningen.

Trots de överväldigande svårigheterna fortsätter mottagningen nära sjukhuset där Peter Moberger arbetade att ta emot omkring hundra utsatta patienter varje månad. Han betonar dock att mörkertalet är enormt och att verkligheten sannolikt är ännu värre. Kvinnor löper särskilt stora risker i sitt dagliga liv. Att ge sig ut för att samla ved eller hämta mat innebär en konstant fara, då de riskerar att utsättas för övergrepp från beväpnade grupper eller soldater. Dessa handlingar är en skrämmande påminnelse om den utbredda osäkerheten och den bristande säkerheten som präglar vardagen för många. Kriget, som nu närmar sig sin treårsdag den 15 april, fortsätter att orsaka oöverskådligt lidande. Moberger uttrycker en djup frustration över den bristande internationella uppmärksamheten. Han beskriver hur man på plats ser det enorma lidandet och förväntar sig att världen ska reagera, men att det är svårt för omvärlden att greppa omfattningen av tragedin när man inte själv upplever utsattheten. Kriget får ett ansikte för dem som bevittnar det på nära håll.

Trots den dystra verkligheten har befolkningen inte gett upp hoppet. Peter Moberger beskriver ett utbrett hopp om en ljusare framtid, en motståndskraft som är beundransvärd. Han menar dock att den mest sannolika vägen till ett slut på kriget ligger i att strypa det externa stödet till de stridande parterna. Utan vapen, ammunition och andra förnödenheter skulle de inte kunna fortsätta sin dödliga kamp. Enligt Moberger krävs det ett mer aktivt engagemang från världssamfundet för att dessa grupper ska sluta få det stöd som möjliggör krigandet. När omvärlden engagerar sig på ett meningsfullt sätt, med konkreta åtgärder för att stoppa vapenflödet och erbjuda humanitärt bistånd, finns det en möjlighet att vända den tragiska utvecklingen och erbjuda befolkningen i Sudan en chans till fred och återuppbyggnad. Den mänskliga kostnaden för denna konflikt är omätbar, och det är hög tid att världen vaknar upp och agerar beslutsamt





