Suggestive Films with the Same Vibe as Backrooms

A selection of films that capture the unsettling atmosphere and existential unease of Backrooms, exploring liminal spaces and the unsettling feeling of being lost in a reality that no longer aligns with our expectations.

Vad sägs om Backrooms , en film som fångar den moderna internetskräckens fascination för tomma korridorer, överkliga miljöer och känslan av att verkligheten håller på att glida ur kurs.

Fredrik Wikingsson tipsar om sin favoritskådis: "Alla hans filmer är 5 plus" med dess blott 20-årige regissör Kane Parsons som blivit den yngste regissören någonsin med en film på förstaplatsen på amerikanska biotopper.

"Vivarium" förvandlar den mest vardagliga drömmen - att köpa hus i en lugn förort - till en klaustrofobisk mardröm. "Skinamarink" är en hypnotisk och djupt obehaglig upplevelse med sina mörka korridorer och dunkla hörn. "Lost Highway" är en resa rakt in i ett psykologiskt mörker med identiteter, platser och verkligheter som flyter samman. "Beyond the Black Rainbow" är ett audiovisuellt rus av neonfärger, ödsliga korridorer och surrealistiska miljöer.

"I Saw the TV Glow" kombinerar coming-of-age-drama med krypande kosmisk skräck och en stark känsla av verklighetsupplösning





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