Sultan Hassan och Sondre Nordstad Moen i ny duell i Göteborgsvarvets herrklass

Ett år efter det numera klassiska målgångskaoset var Suldan Hassan och Sondre Nordstad Moen tillbaka i en ny rafflande duell på Göteborgs gator. Förra årets duell i Göteborgsvarvets herrklass mellan Suldan Hassan och Sondre Nordstad Moen slutade med en jublande svensk och en lika delar förbannad, oförstående och diskad norrman. Årets upplaga av Varvet var därför upplagt för ännu ett drama, och de två löparna gjorde ingen besviken i ett mulet men varmt Göteborg.

Årets upplaga av Varvet var därför upplagt för ännu ett drama, och de två löparna gjorde ingen besviken i ett mulet men varmt Göteborg. Så väl Sveriges Zerei Mezngi Kbrom och Norges Per Svela hängde visserligen med bra under loppets första hälft, men sen drog de två på förhand utpekade huvudpersonerna ifrån. En revanschsugen Sondre Nordstad Moen var den som tog täten under majoriteten av loppet – med Suldan Hassan skavande i hasorna.

Med två kilometer kvar slog svensken till och passerade, men återigen avgjordes allt under ett dramatiskt upplopp på Slottskogsvallen.





