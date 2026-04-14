SuperQueue: Framtidens Kösystem Frigör Kund och Optimerar Affären

EWQ lanserar SuperQueue, en innovativ lösning för köhantering som frigör kunder och ger värdefulla insikter för att optimera verksamheten. Systemet erbjuder realtidsdata, flexibilitet och förbättrad kundupplevelse.

Idag handlar köer om mer än bara fysisk väntan. De är nu datadrivna och erbjuder insikter samt en potential som tidigare var outnyttjad. SuperQueue, ett system utvecklat för att optimera kundupplevelsen, representerar en ny era inom köhantering. Istället för den traditionella, begränsande kön, erbjuder SuperQueue en ny frihet. Kunden ansluter enkelt till kön via en QR-kod i sin mobiltelefon, vilket ger dem möjligheten att röra sig fritt i butiken medan de väntar. Detta moderna tillvägagångssätt frigör kunden från en fysisk plats och omvandlar väntetiden från passiv till produktiv tid.

Linus Rindby framhåller fördelarna med detta system: möjligheten att öka merförsäljningen dramatiskt genom att kunden kan fortsätta utforska butikens sortiment i stället för att vara passivt fastlåst till en display. Personalen drar också nytta av systemet, då de kan kalla upp nästa kund direkt från sin egen telefon, vilket ger dem flexibiliteten att arbeta där kunden befinner sig istället för att vara bundna till en fast disk.

För ledningen innebär SuperQueue mer än bara ett kösystem – det är ett kraftfullt verktyg för att styra och optimera verksamheten. Genom realtidsinsikter och detaljerade rapporter om effektivitet ges möjligheten att optimera bemanningen baserat på faktiska behov. Linus Rindby förklarar att systemet möjliggör identifiering av flaskhalsar genom att direkt visa var och när trycket är som högst. Dessutom erbjuder det en mätbar servicekvalitet genom att spåra väntetider och servicegrad över tid.

Systemet inkluderar även 360-graders feedback, där både kunden och personalen kan lämna feedback efter avslutat ärende, vilket ger en komplett bild av prestation och förbättringsområden. Denna helhetssyn ger värdefulla insikter i kundernas upplevelse och personalens effektivitet, vilket i sin tur möjliggör datadrivna beslut för att förbättra verksamheten. Linus Rindby avslutar med att konstatera att de som förstår sin kö i realtid också förstår sin affär här och nu, vilket understryker vikten av att ha kontroll över kundflödet.

EWQ är en ledande aktör på den nordiska marknaden inom kundflödeslösningar, med över 30 års erfarenhet och en stark närvaro i Sverige, Finland och Danmark. Företaget har etablerat sig som en pålitlig partner för över 3 400 nordiska verksamheter. Under 2025 omsatte EWQ 17,5 miljoner euro, vilket vittnar om deras framgång och starka position på marknaden. Bolaget delägs till 40 procent av Evli Private Capital. EWQ fortsätter att innovera och erbjuda lösningar som möter de ständigt föränderliga behoven inom detaljhandeln och andra branscher, med fokus på att skapa en smidigare och mer effektiv kundupplevelse





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rabatterbjudande och Trädgårdsstaden: Framtidens BostadsutvecklingErbjudande om rabatt för nya kunder. Fokus på trädgårdsstaden som ett hållbart och levande bostadskoncept, med betoning på småskalighet, grönska, och samhörighet. Derome ser trädgårdsstaden som en viktig del av framtida bostadsutveckling.

Read more »

Exklusivt Erbjudande: 30% Rabatt på [Produkt/Tjänst] + Framtidens Bostäder i FokusFå 30% rabatt i 12 månader (419 kr/mån) på [Produkt/Tjänst] för nya kunder! Läs om hur trädgårdsstaden formar framtidens hållbara och attraktiva boendemiljöer med fokus på samhörighet och grönska.

Read more »

Trädgårdsstaden: Framtidens hållbara bostadsområdenEn blandad bebyggelse med mycket grönska och naturliga mötesplatser, inspirerad av trädgårdsstaden, ska bidra till trygghet och trivsel. Derome ser trädgårdsstaden som en viktig del i Sveriges framtida bostadsutveckling och satsar på att bygga hållbara bostäder i trä.

Read more »

Muskismen, Intellego-skandalen och geopolitiska spänningar: En analys av framtidens utmaningarEn sammanfattning av aktuella ekonomiska och politiska händelser, inklusive en djupdykning i Elon Musks vision, en granskning av Intellego-skandalen, och en analys av de geopolitiska konsekvenserna av råvarupriser och strategiska avtal. Innehåller även en diskussion om Höjdekonomin och dess relevans.

Read more »

ANNONS: Trendrapport: Så ser framtidens e-handel utANNONS: Trendrapport: Så ser framtidens e-handel ut

Read more »

Glesbygdsinnovationer driver utvecklingen av framtidens vårdLånga avstånd och glest befolkade områden i Sverige ställer unika krav på vården. Men dessa utmaningar driver också fram innovativa lösningar som förbättrar tillgänglighet och kvalitet. Digitala verktyg och samverkan är nyckeln.

Read more »