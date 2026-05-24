Supportrar kan bidra till forskning, samtidigt som de kan låta trycket lossa

Hammarby IF och Malmö FF-supportrar kan hjälpa till att samla urin och omvandla det til gödsel, och samtidigt förbereda sig inför en stor fotbollsturnering. De kan medverka i ett forskningsprojekt som leds av Sveriges lantbruksuniversitet och andra partners.

På söndag kommer supportrar kunna lätta på trycket samtidigt som de bidrar till forskning. Höjdpunkter: Hammarby IF - Malmö FF Malmö FF-stjärnorna Taha Ali och Otto Rosengren turas om att gå på muggen i en video när Ali citerar Blåvitt-symbolen Sebastian Eriksson.

Bakgrunden är att Eleda Stadion blir en testarena för ett forskningsprojekt där 1,000 liter urin från fotbollssupportrar ska samlas in och omvandlas till gödsel för odling. Malmö FF är en del av projektet som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet MFF-sponsorn Oatly och Sanitation360 med stöd från Formas. Sverige är beroende av importerad fossilbaserad konstgödsel och forskarna undersöker om mänsklig urin kan bli en del av ett mer cirkulärt livsmedelssystem.

MFF:s vd Jimmy Rosengren ser det som ett sätt att utveckla föreningen och att vara ledande där och i allt vi gör. Projektet sker under söndagens allsvenska match mellan Malmö och Västerås och berör elva pissoarer en toalett på Eleda Stadion samt fyra mobila unisextoaletter utanför den. Någonstans tror jag nog att de kommer få ut det de behöver för att kunna göra de här försöken hoppas på en varm dag säger Jimmy Rosengren.

Jag vill vara väldigt tydlig med att deras absolut största fokus handlar om att vi ska vinna fotbollsmatcher sedan kan jag tycka att det är härligt att vi har spelare som kan göra saker med glimten i ögat och det är två härliga människor som har nära till skrattet också





