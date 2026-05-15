Supportrar kastade saker mot David Löfquist och Adam Ståhl på cupfinal

Supportrar från Djurgårdens IF kastade saker mot Hammarbys supportrar under cupfinalen AIK - Djurgårdens IF, med anledning av två tillfällen då straff skulle ha blivit givna om Klockaren (David Löfquiszt) inte blåst av. Spelaren David Löfquist för Djurgårdens IF blev dränkt i öl och har en biljett att ge till någon från Mjällby. Spelare i Mjällby, AIK-spelaren Adam Ståhl, fick i ett tidigare inlägg också saker kastade mot sig efter en match. Mjällbys spelare fick bara dricka tre enheter och spelaren i Hammarby fick femton, vilket han hoppas de skulle strunta i.

Det såg en hel del av Hammarby s supportrar. Höjdpunkter: AIK - Djurgårdens IF Mjällby besegrade Hammarby med 2-1 i torsdagens cupfinal. En som var på matchen var Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl .

Flera gånger ropade en del av Hammarbys supportrar inte allt för smickrande saker till honom, och i slutsekunden när Bajen inte fick en straff så kastades det också saker mot honom. Det var sjukt. Det var när Hammarby inte fick straff. Det var ett jävla missnöje.

Jag fick väl 15 öl kastade på mig. Hela jag var dränkt i öl. Det var någon som skålade bakifrån, haha. De var irriterade som fan över straffsituationen, säger han och lägger till:Mjällbys spelare fick dricka max tre enheter efter cupguldet, men du fick femton…?

Haha, ja. Men jag hoppas att de struntade i det där med tre enheter. Vad fan, de måste ju få fira ett cupguld. Det är ju stort.

Jag ska skriva till någon av deras spelare och kolla hur fulla de blev. Nej det tror jag absolut inte. Om jag känner Jacob Bergström och Viktor Gustafson rätt så var båda helt säkert inne på fyra enheter var tio minuter efter matchen, speciellt när man har "Löken" (David Löfquist) där i bakgrunden som pushar på. Så nej, det tror jag verkligen inte.

Var det Mjällby-hjärtat som blev glad att det blev ett cupguld eller var det att rivalen Hammarby förlorade? Haha, det var väl både och. Det var kul att vara där. Jag har ju fortfarande bra kontakt med en del i Mjällby och så fick jag enbiljett av deras sportchef (Hasse Larsson).

Det var en väldigt rolig match. Jag tycker att Mjällby förtjänade segern





