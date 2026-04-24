Surrealistisk ja! – en hejdlös resa genom det militariserade Israel

Nadav Lapids nya film 'Ja!' är en politisk satir som utforskar konstnärens roll i ett repressivt samhälle, inspirerad av en kontroversiell musikvideo som uppmanade till våld mot Gaza.

Den israeliske regissören Nadav Lapid s senaste film, ”Ja! ”, är en vågad och politiskt laddad satir som utforskar konstnärens roll i ett samhälle präglat av repression och konflikt.

Filmen, som kan beskrivas som en modern Fausthistoria, tar sin utgångspunkt i den verkliga händelsen där organisationen The Civil Front släppte en musikvideo med barnkörer som sjöng om att bomba Gaza, en video som väckte starka reaktioner även inom Israel på grund av dess uppenbara uppmaning till folkmord och användningen av den patriotiska sången ”Hareut” med förändrad text. Lapid skildrar i filmen den fiktiva bakgrunden till skapandet av denna video, genom karaktären Y (spelad av Ariel Bronz), en ambivalent musiker som lockas av det generösa arvodet men plågas av sitt eget samvete.

Regissören menar att Israel har hamnat i en djup moralisk kris, där en förgiftad atmosfär av antipalestinska känslor har skapats av politiker och ekonomiska eliter, vilket gör det omöjligt att skapa en nyanserad och balanserad film om situationen. Istället väljer Lapid att ta publiken med på en surrealistisk och kaotisk resa genom ett samhälle på randen till kollaps, ständigt övervakad av en allvetande berättarröst.

Filmens visuella stil och tempo påminner om Paolo Sorrentinos ”Den stora skönheten”, med sina långa tagningar och överdådiga fester. Y, den centrala karaktären, kan liknas vid Roberto Benigni i sin energiska och ibland irriterande framtoning. Hans resa leder honom till platser som ”The Hill of Love”, en kulle med utsikt över Gaza, där de verkliga bombningarna pågick under inspelningen, vilket ger filmen en extra dimension av realism och tyngd. ”Ja!

” är en överväldigande upplevelse, fylld med musikalinslag, bisarra grafiska effekter och en pulserande israelisk schlagermusik som kanske inte kommer att finnas på allas spellistor. Kameran är ständigt i rörelse, rycker, snurrar och hoppar, vilket skapar en känsla av desorientering och ångest. Med en speltid på 150 minuter är filmen en utmaning för publiken, men under den kaotiska ytan döljer sig ett genomtänkt och relevant budskap.

Filmen berör det klassiska temat om konstnärens ansvar i ett förtryckande samhälle, ett tema som tyvärr är ständigt aktuellt, särskilt i en tid präglad av nationalism och politisk turbulens. Lapid undviker inte att erkänna Hamas brutala attacker mot civila, men han ifrågasätter samtidigt den långvariga och omfattande hämndaktionen mot palestinierna i Gaza. Berättarrösten levererar en kylig observation: ”Alla israeler som efter den 7 oktober undrade hur vanliga människor kan utföra sådan ondska, har nu själva gett svaret”. ”Ja!

” är inte en film som erbjuder enkla svar eller tröstande lösningar. Den är snarare en provokation, en utmaning till publiken att konfrontera de svåra frågorna om moral, ansvar och mänsklighet i en konfliktfylld värld. Filmen är en skarp kritik av den israeliska politiken och samhället, men den är också en universell berättelse om maktmissbruk, manipulation och den konstnärliga integritetens betydelse.

Den är en film som kommer att väcka debatt och eftertanke, och som kommer att stanna kvar hos publiken långt efter att slutscenen har rullat över skärmen. Den är en film som vågar vara obekväm, som vågar ställa de svåra frågorna och som vågar utmana våra förutfattade meningar





