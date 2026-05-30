Carolina Hurricanes semiferade mot Montreal Canadiens i NHL med en övertygande 6-1-seger där målvakt Frederik Andersen hanterade sorgen efter sin vän Claude Lemieux död och blev matchens hjälte. Laget säkrade en plats i Stanley Cup-finalen.

I en dominerande föreställning säkrade Carolina Hurricanes sin plats i Stanley Cup-finalen efter en övertygande 6-1-seger mot Montreal Canadiens i semifinalen. Matchens huvudskådis var målvakten Frederik Andersen , som trots den försvinnande sorgen efter sin vän och agent Claude Lemieux plötsliga död visade en战斗机-dåd på isen.

Andersen, som tårade publika hyllningen efter slutsignalen, fick också ovationer från sina lagkamrater. Han tilldelades matchens lysare efter att ha blockerats 22 skott och var en orubblig mur för Canadiens anfall. Hurricanes spelaren Taylor Hall belyste Andersenins prestation och karaktär: - Jag kan inte inbilla mig vad han har gått igenom under de senaste dagarna. Vi älskar Fred.

Han är så lugn i kassen och sliter som en hund. Han förtjänar verkligen den här framgången. Sorgen för Andersen började då hans nära vän och agent, den legendariske forwardsen Claude Lemieux, gick bort oväntat under veckan. Lemieux var inte bara en professionell kontakt utan också en familjemedlem för Andersen, ett Förhållande som fördjupades av att Lemieux son, Brendan, spelade för Hurricanes under 2023-24-säsongen, vilket gjorde Claude till ett välbekant ansikte i Raleigh-arealen.

Andersen berättade i en tidigare intervju före matchen: - Han var en del av min familj. I det långsamma efteråt tackade Andersen sin lagkamrater för deras osjälviska stöd under de svåra dagarna och visade fokuserat på det gemensamma målet: - Låt oss vinna fyra matcher till. Det blir en tuff final, sade han med en blandning av sorg och beslutsamhet. Hurricanes bragte hela sin offensive potential från början av matchen.

Taylor Hall öppnade musik efter 9.13 minuter med ett precisionstillstånd. Snart följde Logan Stankoven med ett vackert skott som hamnade i plockkrysset bakom Montreal-målvakten Jakub Dobeš, vilket gav Carolina en 2-0-ledning. Tredje målet kom av Eric Robinson efter ett friläge, och Carolina kunde fortsätta att dominera i både fysisk och psykologisk mening. Andra perioden innebar ännu en övertygande visning från Carolina, med fler målchanser och bara minimalt motstånd från Canadiens.

Montreal försökte kämpa tillbaka i slutet men kunde inte bryta det defensiva skenet omkring Andersen. En kontroversiell händelse inträffade under tredje period när Stankoven skottade till 4-0, ett mål som väckte reaktioner från Montreal-tränaren Martin St. Louis och medier. St. Louis begärde en videogranskning, men domarna nekade att ändra beslutet. TV-experten Henrik Lundqvist, som följde matchen från läktaren, uttryckte sin chock: - Jag kan inte förstå hur domarna kan godkänna det där målet.

Ja, jag är chockad. Stankoven hindrar ju Dobeš att förflytta sig i sidled i målgården, kommenterade han. Trots protesten fortsatte Carolina att dominera och sikade på att lägga till fler mål, vilket de också gjorde i mattens sista skede. Carolisas segervana i slutspelet har varit imponerande, med sju vunna matcher i de första två omgångarna, medan Montreal tycks ha varit tröttare denna säsong, en observation som även legendaren Wayne Gretzky gjorde under TV-sändningen.

Med denna historiska seger väntar Carolina nu på sin motståndare i finalen, med tanke på att med continuitet i denna form är de starka favoriter för ta hem Stanley Cup. För Andersen blir denna seger en hjärtes nanomaterials-minne, en hyllning till hans vän Claude Lemieux och ett bevis på vilken inre styrka som finns i Carolina Hurricanes lagrum





NHL Stanley Cup Semifinal Carolina Hurricanes Montreal Canadiens Frederik Andersen Claude Lemieux 6-1 Seger

