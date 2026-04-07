Sussa-regionerna överklagar dom om otillåten direktupphandling – Cambio står redo att betala böter

De nio Sussa-regionerna överklagar Kammarrättens dom gällande otillåten direktupphandling av journalsystemet Cosmic, och Cambio, leverantören, åtar sig att betala eventuella böter. Överklagandet är en del av ett avtal för att undvika straffavgifter.

Foto: Region Norrbotten, Mattias de Frumerie. De nio Sussa-regionerna kommer, som förväntat, att överklaga kammarrättens dom om otillåten direktupphandling. Detta agerande är nödvändigt bland annat för att Cosmic -leverantören Cambio ska ersätta regionernas eventuella miljonböter. Kammarrätten fastslog att de nio regionerna, som gemensamt upphandlat journalsystemet Cosmic , gjort sig skyldiga till otillåten direktupphandling, vilket Konkurrensverket hävdat.

De så kallade Sussa-regionerna är djupt missnöjda med Kammarrättens domslut och avser därför att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. I ett offentligt pressmeddelande, som publicerats på respektive regioners hemsidor, framhålls att domstolen anses ha gjort felaktiga bedömningar. Dessa felaktigheter rör både preskriptionstiden och tillämpningen av undantagsreglerna för avtalsändringar enligt lagen om offentlig upphandling. Enligt Fredrik Nilsson, affärsansvarig i Sussa samverkan, är målet av stor betydelse för offentliga aktörer i hela landet och kommer att påverka hur avtal och upphandlingar kan hanteras framöver. Han betonar att detta beslut kommer att ha långtgående konsekvenser för många organisationer och deras förmåga att bedriva verksamhet. \Överklagandet är också direkt kopplat till det sidoavtal som regionerna ingick med Cosmic-leverantören Cambio under hösten 2022. I detta avtal åtar sig Cambio att täcka eventuella straffavgifter som kan åläggas regionerna. Denna garanti gäller dock endast under förutsättning att regionerna uttömt alla möjligheter att undvika straffavgifter, vilket inkluderar att överklaga negativa domslut till högsta instans. Detta strategiska drag är avgörande för att säkerställa att Cambio fullföljer sina åtaganden och att regionerna inte drabbas av ekonomiska påföljder. Det är en komplex situation där juridiska aspekter och ekonomiska överväganden samverkar. Fredrik Nilsson, dock, tonar ned avtalets påverkan i detta sammanhang. Han menar att överklagandet skulle ha gjorts oavsett avtalets existens, baserat på en grundlig analys av domskälen. Detta tyder på en stark övertygelse om att domstolens beslut var felaktigt och att en rättelse är nödvändig. \Sista dagen för att överklaga Kammarrättens dom är satt till den 7 april. Tidsfristen är en kritisk faktor och kräver snabb och effektiv handläggning av överklagandet. Beslutet att överklaga är väl genomtänkt och baserat på en solid juridisk grund. Regionerna är fast beslutna att försvara sina intressen och säkerställa att upphandlingsprocesser sker på ett korrekt och transparent sätt. Denna fråga har stor betydelse för hela den offentliga sektorn och dess förmåga att utföra sina uppdrag på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Det är en viktig signal till leverantörer och andra aktörer på marknaden att följa gällande lagar och regler. Slutligen, detta fall kommer att sätta en viktig prägel på framtida upphandlingar och avtal inom den offentliga sektorn, vilket innebär att utfallet kommer att ha långtgående effekter





