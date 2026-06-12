Svåra förlossningar och orosanmälningar: En mamma berättar om sin upplevelse

En mamma berättar om sin svåra förlossning och orosanmälning på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Hon upplever att personalen fattade beslut över huvudet på henne och att hon inte blev lyssnad på när hon ber om hjälp. Efteråt reagerar hon också på flera fel i journalföringen. Hon berättar också om sin upplevelse på BB, där hon upplever att personalen var orolig över viktnedgången, men att hon inte fick tillräckligt stöd kring amning eller tydlig information om vad som händer.

Sara satt nyförlöst på BB och väntade på socialtjänsten efter en orosanmälan. Några dagar efter att Sara fött sin son sitter hon inne på BB och väntar på socialtjänsten.

Hon vet att när soc kommer till BB har de en barnstol med sig. Omhändertaganden kan ske snabbt. Det här var mitt första och kanske enda barn. Då är det svårt att acceptera att minnet av den tiden är förknippat med ångest och rädsla.

Sara är inte ensam om sin upplevelse. Mälarsjukhuset i Eskilstuna, där Sara födde, ligger i botten när de födande själva får poängsätta sin förlossning. Det visar färska och hittills opublicerade uppgifter som Dagens ETC begärt ut från Graviditetsregistret. Åtta veckor efter sin förlossning får de födande betygsätta sin upplevelse.

Tolv procent, alltså fler än var tionde, av de födande på Mälarsjukhuset ger sin förlossning bottenbetyg - tre eller mindre på en tiogradig skala. Det kan jämföras med Höglandssjukhuset i Eksjö, som har listans bästa siffror. Bara fyra procent där ger sin förlossning en trea eller lägre. För Sara börjar den dåliga upplevelsen redan tidigt under förlossningen.

Hon upplever att personal fattar beslut över huvudet på henne och att hon inte blir lyssnad på när hon ber om hjälp. Efteråt reagerar hon också på flera fel i journalföringen. Det känns jättehemskt. Det är ändå en fråga man får.

Hur stort var ditt barn? Ja, nej jag vet inte. Det är en stor sorg i mig. En annan som ser tillbaka på sin förlossning på sjukhuset med sorg och frustration är Maria.

Hon går in i sin förlossning med en stark rädsla för vården och ett tydligt förlossningsbrev där hon beskriver hur hon vill föda. Hon önskar så få ingrepp som möjligt. Men under stora delar av förlossningen upplever hon att personalen inte möter henne psykologiskt eller förklarar vad som händer. När förlossningen drar ut på tiden förändras situationen snabbt.

Maria beskriver hur en senior barnmorska kommer in i rummet. Maria upplever att hon tvingas föda i en position som ger en ökad risk att spricka, trots att hon uttryckt att hon inte ville det. Beslut fattas över hennes huvud. I efterhand är det inte främst smärtan hon kommer att minnas, utan känslan av att bli tvingad.

Personalens bemötande är ett samtalsämne i lokala Facebookgrupper. Har hört så många skräckhistorier, skriver en person. Dom sköterskor jag fick var under all kritik. Hemska personer, skriver en annan.

Samtidigt beskriver många att de haft jättefina förlossningar på sjukhuset. Dagens ETC har varit i kontakt med flera kvinnor som haft positiva förlossningsupplevelser och som vill berätta om dem för att skapa en motvikt till den negativa bilden. Flera beskriver att sjukhusets dåliga rykte riskerar att skrämma kvinnor som ska föda. Jag fick ett väldigt fint omhändertagande av alla personalkategorier - undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor och läkare.

Jag fick kontinuerlig information och kände mig alltid väl omhändertagen, berättar Beatrice Bergmark, som födde på sjukhuset förra året. En annan kvinna, Camilla Edlund, funderade allvarligt på att välja ett annat sjukhus när hon skulle föda sitt tredje barn på grund av det dåliga ryktet. Men hon övertalades av sin MVC-barnmorska att ge Mälardalens sjukhus en chans. De var enormt peppande, stöttande och lyhörda för mina önskemål.

Jag kände mig helt trygg och upplevde att jag fick bestämma, samtidigt som de guidade mig när smärtan blev svårhanterlig. Men för Sara och hennes son blir situationen bara värre och värre. De blir kvar på BB i flera dagar eftersom sonen går ner mycket i vikt efter förlossningen. Hon upplever att personalen är orolig över viktnedgången, men att hon inte får tillräckligt stöd kring amning eller tydlig information om vad som händer.

Det som påverkat henne starkast inträffar också på BB. Det handlar enligt Sara om ett missförstånd som får stora konsekvenser. När Sara berättar att en bekant tagit sitt liv under Saras graviditet uppfattar en läkare det som att hon själv är suicidal och en orosanmälan görs. Hon, som blivit mamma på egen hand genom donation, upplever också att vården ifrågasatte hennes nätverk och förmåga som förälder.

Hon upplever det som diskriminerande att man antar att hennes nätverk är dåligt, trots att de borde veta att hon som mottagare av donation blivit grundligt utredd. Jag satt nyförlöst på BB och väntade på att socialtjänsten skulle komma. Det var fruktansvärt stressande, säger hon. Sara har juridisk utbildning och insyn i hur socialtjänsten arbetar när det gäller orosanmälningar.

Hon förstår från början att det inte finns några grunder för att omhänderta sonen. Socialtjänsten avslutar senare ärendet utan vidare åtgärder. Men förlossningen och dagarna på BB har satt djupa spår.





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Svåra Förlossningar Orosanmälningar Mälarsjukhuset Eskilstuna Sjukvård Och Hälsa

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