SVA uppmanar till rapportering av sjuka och döda ormar och grodor

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, söker allmänhetens hjälp för att kartlägga förekomsten av svampsjukdomen snake fungal disease hos ormar. Samtidigt rapporteras om tekniska problem hos SL, spänningar i USA:s administration och misstänkt mordbrand på Stora Essingen.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, uppmanar allmänheten att rapportera in sjuka eller döda ormar och grodor. Bakgrunden är att myndigheten vill få bättre koll på förekomsten av svampsjukdomen snake fungal disease , SFD, som drabbar ormar.

Kunskapen om sjukdomar hos groddjur och reptiler i Sverige är begränsad, och därför är det viktigt att följa deras hälsa över tid för att kunna upptäcka eventuella problem, säger viltveterinär Gustav Averhed vid SVA. Symtomen på SFD kan inkludera svullnad i ormens huvud, ögoninflammation, knutor eller sår på kroppen samt missfärgning av skinnet. SVA hoppas att medborgarnas rapporter kan bidra till en bättre förståelse av sjukdomsutbredningen och dess påverkan på Sveriges reptil- och groddjursbestånd.

Samtidigt rapporterar SL om tekniska problem i sin reseplanerare, vilket gör det omöjligt för resenärer att söka resor via appen eller webbplatsen. Biljetter går dock att köpa som vanligt, men SL beklagar problemet och hoppas på en snabb lösning. I USA har en splittring uppstått inom administrationen kring kriget i Iran, där vicepresident JD Vance uttrycker oro för att USA:s vapenlager töms för snabbt.

Vance anser att försvarsminister Pete Hegseth inte ger president Donald Trump en fullständig bild av läget, vilket kan påverka USA:s försvarsförmåga. Källor med insyn i underrättelseuppgifter stödjer Vances kritik, men Pentagon hävdar att presidenten får en oförskönad rapport. På Stora Essingen i Stockholm har fem misstänkt anlagda bränder inträffat på lika många dygn, vilket polisen nu utreder som grov mordbrand. Boende på ön upplever en olustig stämning, och lokalpolisområdeschefen Jonas Englund säger att man inte kan utesluta något.

En boende berättar att han tänker undvika att ha lättantändligt material nära sitt hem. I norra Sverige förväntas en svag vårflod, vilket leder till att elpriserna fördubblas jämfört med förra året. Prisanalytikern Johan Sigvardsson på Bixia förklarar att det inte varit så lite snö sedan 2019, och att oron i Mellanöstern också pressar upp bränslepriserna. I maj och juni väntas systempriset ligga på 55 respektive 50 öre per kilowattimme, vilket är betydligt högre än förra året.

Hur elpriserna utvecklas resten av året beror mycket på hur blöt sommaren blir. I Färgelanda stoppades en bilist i natt som misstänks för drograttfylleri och grov vårdslöshet i trafik efter en jakt som pågick i över en timme. Handelsbankens ekonomer sänker tillväxtprognosen för i år till 2,1 procent kalenderkorrigerat, mot tidigare 2,7 procent. Styrräntan antas vara oförändrad året ut, för att höjas två steg till 2,25 procent 2027 samtidigt som tillväxten får ny fart.

Enligt bankens bedömning bromsar konflikten i Mellanöstern den globala återhämtningen, men huvudscenariot är att det vänder i höst. Om osäkerheten och inflationsimpulsen lättar ser vi goda möjligheter till en återhämtning som påminner om den vi såg efter tullchocken förra året, säger bankens chefsekonom Christina Nyman





