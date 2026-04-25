Svägerska förstörde bröllopsklädning – kastade svart färg på bruden

En svägerska dömdes efter att ha kastat svart färg på bruden vid hennes bröllop i Maidstone, Storbritannien. Händelsen orsakade stor uppståndelse, men bröllopet kunde genomföras efter att bruden bytt klänning. Konflikten mellan kvinnorna hade pågått en tid.

En bisarr och uppseendeväckande händelse utspelade sig vid ett bröllop i Maidstone, Storbritannien , den 24 maj 2024. Gemma Monk, 35, skulle gifta sig med sin barndomskärlek, men hennes stora dag överskuggades av en oväntad attack från hennes svägerska , Antonia Eastwood, 49.

Eastwood kastade svart färg över Monk, vilket resulterade i att brudklänningen, värd 22 000 kronor, förstördes fullständigt. Händelsen, som initialt skapade kaos, kunde dock inte stoppa bröllopet. Monk, fast besluten att genomföra sin dröm, bytte till en lånad klänning och vigdes två timmar senare. Hennes starka vilja och kärlek till sin partner övervann den chockerande situationen.

Bakgrunden till attacken tycks ligga i en långvarig och bitter konflikt mellan de två kvinnorna. Enligt Eastwood började fiendskapen så snart hon och Monks bror blev ett par 2023. Hon anklagade Monk för att ha försökt sabotera hennes eget bröllop året innan, genom att medvetet försöka orsaka en incident när hon gick nerför altargången. Monk har dock bestämt förnekat dessa anklagelser.

Eastwood har nu för första gången kommenterat sina handlingar och beskriver dem som en impulsiv handling som hon ångrar djupt. Hon hävdar att hon ville uttrycka sina känslor för Monk, men att färgen hamnade på bröllopet av en ren slump. Denna förklaring har dock mötts med skepsis, då domstolen ansåg att Eastwood medvetet hade planerat att förstöra Monks bröllopsdag.

Domaren Oliver Saxby beskrev handlingen som ”hemsk, otäck och elak” och betonade att det var tydligt att Eastwood hade haft för avsikt att sabotera firandet. Eastwood dömdes nyligen till en villkorlig dom på tio månader för skadegörelse. Utöver detta ålades hon att betala 50 000 kronor i ersättning till Monk för den förstörda klänningen och andra skador, samt ytterligare 12 500 kronor till ägarna av fastigheten där bröllopet hölls.

Trots den traumatiska upplevelsen och den ekonomiska förlusten, har Monk uttryckt en stark beslutsamhet att gå vidare. Hon har beskrivit sin kärlek till sin man som en källa till styrka och har betonat att ingenting kunde ha hindrat henne från att gifta sig med honom. Händelsen har väckt starka reaktioner i Storbritannien och har blivit ett exempel på hur långt människor kan gå i hämnd och konflikt.

Den understryker också vikten av att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och att respektera andras speciella dagar. Monk och hennes man har nu påbörjat sitt gemensamma liv, med vetskapen om att de har övervunnit en stor utmaning och att deras kärlek är starkare än någonsin





