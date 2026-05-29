Svanberg om uteblivna skåningar i VM-truppen: Hundarna är borta

Mattias Svanberg uttrycker förvåning över att inte Hugo Larsson togs in i SVMs VM-trupp och pekar på ett problematiskt läge för skånsk fotboll på både landslag- och klubbnivå, medan Malmös ungdomsteam ger hopp om framtiden.

Som förband till kommande internationella mästerskap omsider uteblev Hugo Larsson från den svenska fotbollslandslagstruppen, vilket dessutom mötte förvåning av en del. Detta kommenterade Mattias Svanberg i en intervju med Fotbollskanalen där han uttryckte sin ovetenhet angående beslutet: Ja, lite.

Det var inget som jag hade förväntat mig. Men det är coach som tar ut laget. Det är tuffa beslut och han måste fatta det som känns bäst. Svanberg, 27 år, är nu den ende spelaren från Skåne i den svenska VM-truppen.

Flera namn från provinsen som Hugo Larsson och Sebastian Nanasi (båda tidigare Malmö FF-spelare) saknas. Ja, det gör jag. Det hade varit kul om de var här. Sen kan inte alla få plats.

Det är så det funkar, tillade han. Den skånska fotbollen tappar enligt Svanberg. Inte bara avseende landslaget, utan även på klubbnivå är läget bekymmersamt. Malmö FF har en svår period, Trelleborg är nyligen nedflyttad till ettan och lag som Helsingborg och Landskrona håller sig i superettan.

Det är inte så värst bra. Sen följer kanske jag inte ungdomsverksamheten jättebra men jag ser och läser att det verkar gå bra för Malmös akademilag. Så det känns som det finns potential, sa han





