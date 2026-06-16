Finansminister Elisabeth Svantesson diskuterar det kommande valet, möjligheten för SD att få ministerposter och det stora könsgapet bland högern väljare som hon kopplar till samarbetet med Sverigedemokraterna.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) uttalar sig om det kommande valet och det möjliga samarbetet med Sverigedemokraterna . Hon påstår att ett samarbete med SD är nödvändigt för att få igenom politiska beslut och framhänder sin egen erfarenhet av ekonomisk politik.

Samtidigt visar opinionsmätningar ett stort könsgap bland högern väljare, där många kvinnor avstår från att rösta på högerpartierna på grund av Sverigedemokraternas inverkan. Svantesson säger sig inte vara rädd för att förlora sin ministerpost till SD och pekar på att statsministernTar beslut om ministerfördelningarna. Trots att hon inte vill att SD ska få finansministerposten, erkänner hon att de får andra ministerposter vid en valvinst. Hon anser att samarbetet med SD är avgörande för att kunna uppnå politiska resultat.

Dock indikerar opinionsundersökningar att valet kan bli svårt för den nuvarande regeringen, och att stor andel kvinnliga väljare avstår från högern på grund av SD:s inflytande. SVT Nyheter bekräftar sin ambition att publicera saklig och verifierad information, även i akuta nyhetslägen





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