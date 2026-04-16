Svart Marknad granskar den kriminella ekonomin: Ny handlingsplan och avslöjade bedrägerier

I ett specialavsnitt av Svart Marknad diskuteras Ekobrottsmyndighetens nya handlingsplan mot kriminell ekonomi. Podden belyser också konkreta fall av aktiebedrägerier och intervjuar experter om omfattningen av ekonomisk brottslighet i Sverige.

I ett nyligen uppmärksammat specialavsnitt av podden Svart Marknad gästade Ekobrottsmyndigheten s (EBM) generaldirektör Rikard Jermsten för att ingående diskutera den nya handlingsplan som syftar till att stärka myndighetens förmåga att bekämpa den kriminella ekonomin. Samtalet belyste en kvarstående spänning mellan polisen och EBM, trots att extra tid gavs för att finna en gemensam lösning. Det framkom också vilka typer av brott EBM önskar ta över ansvaret för från polisen, samt orsakerna bakom Jermstens planerade avgång från EBM kort efter att det nya förslaget presenterats. Denna diskussion utgjorde en central del av avsnittet, där komplexiteten i arbetet mot ekonomisk brottslighet lyftes fram.

Avsnittet fördjupade sig även i flera konkreta fall som illustrerar problematiken. Ett gripande exempel är fallet med Birgitta Nilbert, som på ett till synes tryggt kontor mitt i staden erbjöds hög ränta och löften om säkra investeringar. Genom att belåna sitt hus och satsa en halv miljon kronor blev hon ägare till värdelösa aktier. Hennes situation är tyvärr inte unik. Under de senaste åren har en flod av bolag med liknande upplägg dykt upp i Malmö. Personerna bakom dessa verksamheter presenterar sig som framgångsrika företagare, klädda i dyra kostymer och med väl underhållna profiler på professionella nätverkssajter. Sydsvenskans journalister Jonas Nyrén och Miriam Olsson Jeffery har grävt djupt i dessa aktiebluffars värld och avslöjat en vidsträckt gråzon där nästan tusen småsparare kollektivt förlorat hela 178 miljoner kronor. Dessa fall belyser vikten av vaksamhet och ökad transparens inom finanssektorn.

Vidare diskuterades fallet med två unga bröder i Göteborg som fick uppdraget att rekrytera investerare till det Londonbaserade fintechbolaget Strictly Money. Deras firma, Fide Capital, även känd som Fide Management, lyckades på kort tid sälja aktier för över 15 miljoner kronor. Dock tog deras verksamhet en abrupt vändning när polisen slog till och bröderna häktades misstänkta för grovt bedrägeri. Det noterades att en ökänd finansman som agerat i skuggorna lyckades undgå åtal, men valde att framträda i Svart Marknad. Ett annat vittnesmål kom från Astrid, som efter en informationsträff med kapitalförvaltaren Vaneo Capital, som sitter i påkostade lokaler vid Stureplan, beslutade sig för att sälja delar av sina fonder för att investera med dem. Detta blev inledningen på vad hon beskriver som en mardrömsresa. Avsnittet gästades även av professor Amir Rostami, som presenterade sin senaste rapport om den kriminella ekonomin. Rostami betonade att omsättningen inom detta område är betydligt större än vad man tidigare antagit, och att flera lukrativa områden för kriminella fortfarande saknas i rapporten. Anders Björkenheim, som arbetar med företag för att förebygga bedrägerier, delade sin syn på att det i dagsläget är frivilligt att betala skatt i Sverige, med hänvisning till hur enkelt det är att kringgå systemet. Hela avsnittet ger en bred bild av den omfattande och komplexa utmaning som ekonomisk brottslighet utgör i samhället.





