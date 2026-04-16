SvD Affärsbragd 2026: Sveriges mest framstående företag och deras grundare hyllas

Nio innovativa svenska företag och de drivande personerna bakom deras framgångar har nominerats till SvD Affärsbragd 2026. En jury kommer att utse vinnaren bland de fem mest röstade kandidaterna.

Svenska Dagbladet presenterar stolt listan över de nio företag och de exceptionella individer som har nominerats till den prestigefyllda utmärkelsen SvD Affärsbragd 2026. Denna utmärkelse hyllar svenska företag och deras ledare som genom innovation, uthållighet och strategiskt tänkande har skapat betydande värde och satt Sverige på kartan, både nationellt och internationellt. Årets nomineringar spänner över en imponerande bredd av branscher, från banbrytande läkemedelsforskning till globala varumärken inom design och teknologi.

Omröstningen, som är öppen för allmänheten, stänger den 11 maj. De fem företag som erhåller flest röster kommer sedan att gå vidare till en expertjury. Juryn har det ärofyllda uppdraget att granska de nominerade vidare och till slut utse den enskilda vinnaren av SvD Affärsbragd 2026, ett erkännande som bekräftar företagets och dess ledares exceptionella bidrag till svenskt näringsliv och samhälle.

Bland de nominerade finns välkända namn som Bioarctic, vars revolutionerande arbete inom neurodegenerativa sjukdomar har potential att förändra livet för miljontals människor, och familjeföretaget Bolon, som under systrarna Eklunds ledning har transformeras från en regional aktör till ett globalt premiumvarumärke inom golvdesign, och vars produkter pryder lyxiga utrymmen världen över hos kunder som Chanel och Apple. Eleiko, ett företag med djupa rötter i Halmstad, står som en världsledande aktör inom professionell styrketräningsutrustning och deras produkter används vid de mest prestigefyllda tävlingarna och gymmen i över 100 länder, vilket vittnar om en oöverträffad kvalitet och innovation.

Investmentbolaget Investor, under ledning av Wallenberg-familjen, framträder starkare än på länge, med en portfölj som omfattar såväl etablerade storbolag som dynamiska uppstickare, ett bevis på deras långsiktiga strategi och förmåga att navigera i ett föränderligt affärsklimat. I den digitala sfären sticker Lovable ut. Grundat av Anton Osika och Fabian Hedin, har detta företag revolutionerat mjukvaruutvecklingen med sin AI-drivna plattform som möjliggör skapandet av appar och digitala tjänster utan behov av traditionell kodningskunskap. AI-raketen har snabbt tagit världen med storm och förändrat spelplanen för IT-branschen.

Natural Cycles, skapat av forskarparet Elina Berglund Scherwitzl och Raoul Scherwitzl, har etablerat sig som världens enda digitala, regulatoriskt godkända preventivmedel. Deras framgångar, med tillstånd från både Europa och amerikanska FDA, och en fortsatt lönsamhet sedan 2022, understryker vikten av vetenskaplig innovation inom hälsovårdssektorn. Norrsken Foundation, grundat av Niklas Adalberth, visar på en annan typ av affärsbragd – att använda kapital och nätverk för att lösa komplexa samhällsproblem.

Även Svenskt Tenn, ett märke synonymt med tidlös design och kompromisslös kvalitet, hyllas för sin 102-åriga obruten lönsamhet och sin position som ett globalt välkänt lyxvarumärke, där Josef Franks mönstervärld fortsätter att inspirera. Slutligen har Tandem Health genom sin intelligenta AI-bot, som effektiviserar administrationen för läkare och ökar patientsäkerheten, visat hur teknologi kan transformera den komplexa sjukvårdsbyråkratin till det bättre. Dessa nio nomineringar representerar en stark samling av svenska framgångssagor, där innovation, uthållighet och visionärt ledarskap har varit nyckeln till enastående prestationer.





