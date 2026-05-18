Svea Bank lanserar tjänst för snabb registrering av aktiebolag

Svea Bank lanserar en ny tjänst, Starta bolag, som samlar bankintyg och företagskonto i samma digitala flöde. Med hjälp av denna tjänst kan en ansökan om att bilda ett aktiebolag göras på några minuter, ett bankintyg skickas redan samma dag, och kunden erhåller därmed fullständiga bankrättigheter redan i processen. För nya företagare är varje timmeimportante, varför de tidigare lagt till sig med krångligt pappersarbete är en stor fördel med digitaliseringen.

Efter flera svaga år tog nyföretagandet fart igen 2025, enligt Bolagsverket som rapporterade att antalet nystartade aktiebolag ökade med nio procent under perioden. Samtidigt lever en gammal tröghet kvar i själva uppstarten, då vägen fram till ett registrerat aktiebolag fortfarande kan kännas långsökt, trots att stora delar av processen har digitaliserats.

Svea Bank vill råda bot på dessa svårigheter genom sin nya tjänst, Starta bolag, som möjliggör ett snabbt och digitalt företagande. För nya företagare är varje timme värdefull, och den tid som tidigare ägnats till krångligt pappersarbete kan istället ägnas åt kunder och tillväxt





