Svea Bank lanserar tjänst för snabbare bolagsbildning – nyföretagandet ökar

Antalet nystartade aktiebolag ökade med nio procent under 2025. Svea Banks nya tjänst Starta bolag förenklar processen och minskar väntetiderna för entreprenörer.

Nyföretagande t i Sverige upplevde en tydlig revitalisering under det gångna året, efter en period av mer försiktig tillväxt. Enligt Bolagsverket ökade antalet nyregistrerade aktiebolag med imponerande nio procent under 2025, vilket signalerar en ökad entreprenörsanda och ett starkt intresse för att starta och driva företag.

Trots denna positiva utveckling kvarstår dock en utmaning: själva processen att etablera ett aktiebolag kan fortfarande vara komplicerad och tidskrävande. Många blivande företagare upplever att de fastnar i administrativa detaljer och långa handläggningstider, trots att stora delar av processen har digitaliserats. Denna tröghet kan vara en betydande bromskloss för innovation och tillväxt, särskilt för de som är nya inom företagsvärlden. Svea Bank har identifierat detta problem och presenterar nu en innovativ lösning i form av tjänsten Starta bolag.

Denna tjänst är utformad för att förenkla och snabba upp processen att bilda ett aktiebolag genom att integrera bankintyg och företagskonto i ett smidigt, digitalt flöde. Med Starta bolag kan en ansökan om att bilda ett aktiebolag slutföras på bara några minuter, och ett bankintyg kan utfärdas redan samma dag. Dessutom blir användaren omedelbart fullvärdig bankkund, vilket ger tillgång till nödvändiga banktjänster direkt i processen.

Johan David, affärsområdeschef för banktjänster på Svea Bank, betonar att målet är att eliminera onödig väntan och osäkerhet för blivande företagare. Tjänsten är ett direkt svar på behovet av en mer effektiv och användarvänlig process för att gå från idé till verklighet. Den nya tjänsten fungerar genom en stegvis process som börjar på Verksamt.se, den centrala portalen för företagsetablering i Sverige. Därifrån kan ansökan smidigt överföras till Svea Bank, där aktiekapitalet sätts in och bankintyget utfärdas inom samma digitala miljö.

När Bolagsverket har registrerat bolaget hämtar Svea Bank automatiskt uppgifterna, vilket innebär att kunden får tillgång till sina banktjänster utan att behöva genomgå fysiska möten eller ytterligare administration. Tjänsten har redan testats framgångsrikt av över 300 kunder, inklusive Anna Tähti Näsberg, som nyligen startade Sund Innovation AB. Hon beskriver tjänsten som en stor lättnad, särskilt som förstagångsentreprenör, och framhåller att den har gjort det möjligt för henne att fokusera på att utveckla sin affärsidé istället för att fastna i byråkrati.

Johan David understryker att Svea Bank ser detta som ett viktigt bidrag till att sänka trösklarna för företagande och ge svenska entreprenörer bättre förutsättningar att lyckas. Han påpekar också att det fortfarande finns utrymme för förbättringar, inte minst inom storbankernas egna processer, och att en fortsatt samordning och digitalisering är avgörande för att stärka Sveriges position som ett starkt företagarland





