Svea Bank lanserar tjänst för snabbare bolagsbildning – Nyföretagandet ökar

Svea Banks nya tjänst Starta bolag förenklar och snabbar upp processen att bilda ett aktiebolag, vilket kommer i en tid då nyföretagandet i Sverige ökar. Tjänsten integrerar bankintyg och företagskonto i ett digitalt flöde och erbjuder en kampanj för nya kunder.

Nyföretagande t i Sverige har visat en positiv trend efter några svagare år, med en ökning av nystartade aktiebolag med nio procent under 2025 enligt Bolagsverket.

Trots detta kvarstår utmaningar i själva uppstartsprocessen, där många entreprenörer upplever långa väntetider och osäkerhet. Svea Bank adresserar dessa problem med sin nya tjänst, Starta bolag, som syftar till att förenkla och snabba upp processen att bilda ett aktiebolag. Tjänsten integrerar bankintyg och företagskonto i ett digitalt flöde, vilket möjliggör en ansökan som kan slutföras på bara några minuter. Ett bankintyg kan skickas samma dag, och entreprenören blir samtidigt fullvärdig bankkund.

Johan David, affärsområdeschef på Svea Bank, betonar att målet är att eliminera veckor av väntan och osäkerhet som ofta förknippas med företagande i Sverige. Starta bolag fungerar genom att inleda processen hos Verksamt.se, där den traditionella bolagsregistreringen påbörjas. Därefter kan ansökan smidigt överföras till Svea Bank, där aktiekapitalet sätts in och bankintyget utfärdas digitalt. När Bolagsverket har registrerat bolaget hämtar Svea Bank automatiskt informationen, vilket ger kunden omedelbar tillgång till sina banktjänster utan behov av fysiska möten.

Tjänsten har redan testats av över 300 kunder, inklusive Anna Tähti Näsberg, grundare av Sund Innovation AB, som framhåller att tjänsten var särskilt värdefull som förstagångsentreprenör. Hon kunde snabbt komma igång och fokusera på affärsutveckling istället för att fastna i administrativa detaljer. Johan David understryker att det fortfarande finns utrymme för förbättringar inom området, särskilt när det gäller att minska byråkratin och effektivisera processer hos storbankerna.

Svea Banks initiativ är en del av en större strävan att skapa ett mer gynnsamt klimat för entreprenörer i Sverige. Genom att minska administrativa hinder och snabba upp processer kan företagare frigöra tid och resurser för att fokusera på kärnverksamheten – kundrelationer och tillväxt. Tjänsten följer en tydlig steg-för-steg-process: ansökan inleds hos Verksamt.se, följt av en ansökan om bankintyg och företagskonto hos Svea Bank.

Aktiekapitalet sätts in via Svea Bank, Bolagsverket registrerar bolaget, och slutligen bekräftar kunden uppgifterna och får tillgång till sina banktjänster. Svea Bank ser sin tjänst som ett bidrag till att sänka trösklarna för företagande och ge svenska entreprenörer bättre förutsättningar att lyckas. Dessutom erbjuds en kampanj under en begränsad tid: tillsvidare med 30% rabatt, endast 419 kr/mån (ord.pris 599kr/mån) i 12 månader. Alla priser är inklusive moms och erbjudandet gäller endast nya kunder





