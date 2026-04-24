Svea Bank lanserar tjänst för snabbare bolagsbildning – nyföretagandet ökar

Nyföretagandet i Sverige ökar, men processen att starta företag kan vara krånglig. Svea Banks nya tjänst Starta bolag förenklar processen genom att integrera bankintyg och företagskonto i ett digitalt flöde.

Nyföretagande t i Sverige upplevde en tydlig revitalisering under 2025, efter flera år av dämpad aktivitet. Enligt Bolagsverket ökade antalet nyregistrerade aktiebolag med imponerande nio procent.

Trots denna positiva trend kvarstår dock en betydande utmaning: själva processen att starta ett företag kan fortfarande vara komplicerad och tidskrävande. Många entreprenörer upplever att de fastnar i administrativa detaljer, trots att stora delar av processen har digitaliserats. Denna tröghet vill Svea Bank adressera med sin innovativa nya tjänst, Starta bolag, som syftar till att förenkla och snabba upp bolagsbildningen genom att integrera bankintyg och företagskonto i ett smidigt digitalt flöde.

Starta bolag möjliggör en ansökan om aktiebolagsbildning på bara några minuter. Ett bankintyg kan utfärdas och skickas samma dag, och samtidigt blir användaren fullvärdig bankkund. Johan David, affärsområdeschef för banktjänster på Svea Bank, betonar att målet är att eliminera den onödiga väntan och osäkerhet som ofta präglar företagstart i Sverige. Tjänsten är utformad för att ge entreprenörer möjlighet att snabbare förverkliga sina affärsidéer.

För nystartade företag är varje timme värdefull, och den tiden bör inte slösas bort på krångligt pappersarbete, enligt Johan David. Bolagsregistreringen inleds som vanligt via Verksamt.se, men därefter kan ansökan smidigt överföras till Svea Bank, där aktiekapitalet sätts in och bankintyget utfärdas i ett sammanhängande digitalt flöde. När Bolagsverket har registrerat bolaget hämtas informationen automatiskt, och kunden får omedelbart tillgång till sina banktjänster utan behov av fysiska möten.

Tjänsten har redan testats framgångsrikt av över 300 kunder, inklusive Anna Tähti Näsberg, grundare av Sund Innovation AB. Anna beskriver tjänsten som en trygghet, särskilt för en förstagångsentreprenör. Hon lyfter fram att hon snabbt kunde komma igång och fokusera på att utveckla sin affärsidé istället för att fastna i en långdragen och komplicerad process. Johan David understryker att det fortfarande finns utrymme för förbättringar när det gäller att förenkla vardagen för svenska entreprenörer.

Han menar att detta är en avgörande fråga för att Sverige ska behålla sin position som ett starkt företagarland. Genom att snabba upp administrationen kan företagare frigöra tid för att fokusera på sina kunder och tillväxt. Han erkänner att myndigheterna har tagit viktiga steg mot mer samordnade och digitala lösningar, men att det fortfarande finns hinder, särskilt inom storbankernas egna processer.

Svea Banks nya tjänst är ett bidrag till att sänka trösklarna ytterligare och ge svenska företagare bättre förutsättningar att lyckas. Processen för att starta ett aktiebolag med Svea Banks tjänst kan sammanfattas i fem steg: ansökan inleds på Verksamt.se, ansökan om bankintyg och företagskonto görs i Svea Banks digitala flöde, aktiekapitalet sätts in via Svea Bank, Bolagsverket registrerar bolaget, och slutligen bekräftar kunden uppgifterna och får tillgång till sina banktjänster





