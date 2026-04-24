Svea Bank lanserar tjänst för snabbare bolagsbildning – Starta bolag

Svea Banks nya tjänst, Starta bolag, förenklar och snabbar upp processen att bilda ett aktiebolag genom att integrera bankintyg och företagskonto i ett digitalt flöde. Nystartade företagare kan nu spara tid och fokusera på att utveckla sin affärsidé.

Nyföretagande t i Sverige har fått en positiv skjuts efter några svagare år. Enligt Bolagsverket ökade antalet nystartade aktiebolag med nio procent under 2025. Trots detta kvarstår utmaningar i uppstartsprocessen, där många entreprenörer upplever långa väntetider och krångel med administrationen.

Svea Bank adresserar dessa problem med sin nya tjänst, Starta bolag, som syftar till att förenkla och snabba upp processen att bilda ett aktiebolag. Tjänsten integrerar bankintyg och företagskonto i ett smidigt digitalt flöde, vilket möjliggör en ansökan som kan slutföras på bara några minuter. Ett bankintyg kan skickas samma dag, och entreprenören blir samtidigt fullvärdig bankkund. Starta bolag är utformat för att minimera den tid entreprenörer behöver lägga på administrativa uppgifter.

Johan David, affärsområdeschef för banktjänster på Svea Bank, betonar att målet är att eliminera veckor av väntan och osäkerhet. Genom att samla viktiga steg i en digital plattform, som att sätta in aktiekapital och utfärda bankintyg, kan företagare fokusera på att utveckla sin affärsidé istället för att fastna i byråkrati. Processen börjar på Verksamt.se, där den traditionella bolagsregistreringen inleds. Därefter överförs ansökan till Svea Bank, där aktiekapitalet hanteras och bankintyget utfärdas.

När Bolagsverket har registrerat bolaget hämtas informationen automatiskt, och kunden får omedelbar tillgång till sina banktjänster utan behov av fysiska möten. Tjänsten har redan testats av över 300 kunder, inklusive Anna Tähti Näsberg, grundare av Sund Innovation AB, som framhåller att tjänsten har gjort det möjligt för henne att snabbt komma igång och fokusera på affärsutveckling. Svea Banks initiativ är en del av en större strävan att förenkla vardagen för svenska entreprenörer.

Johan David understryker att detta är avgörande för att Sverige ska behålla sin position som ett starkt företagarland. Han påpekar att myndigheterna har tagit viktiga steg mot mer samordnade och digitala lösningar, men att det fortfarande finns utrymme för förbättringar, särskilt inom storbankernas egna processer. Starta bolag är ett bidrag till att sänka trösklarna för nyföretagare och ge dem bättre förutsättningar att lyckas.

Tjänsten följer en tydlig steg-för-steg-process: ansökan inleds på Verksamt.se, följt av en ansökan om bankintyg och företagskonto hos Svea Bank, insättning av aktiekapital, registrering hos Bolagsverket och slutligen bekräftelse av uppgifter och tillgång till banktjänster. Förutom det erbjuds en rabatt på 30% i 12 månader, vilket ger en månadskostnad på endast 419 kr (ord.pris 599 kr). Erbjudandet gäller endast nya kunder och alla priser är inklusive moms





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colombia-mötet om fossila bränslen kan starta en revolutionMitt i energikaoset i Irankrigets spår samlas världsledare för att diskutera en historisk plan om utfasning av fossila bränslen, skriver DN:s Peter Alestig.

Une vilades inför derbyt - lär starta: 'Får ta i trä' - AllsvenskanSTOCKHOLM. Jacob Une vilades mot Elfsborg. För att kunna starta mot Hammarby? Det tycks vara så. - Men vi får ta i trä, säger tränaren Jani Honkavaara till Fotbollskanalen.

Skogmar lyfter blicken: ”Inte tid att hänga med huvudet”Nytt starkt inhopp av MFF-mittfältaren · Hoppas få starta mot AIK.

