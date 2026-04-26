Svea Bank lanserar tjänst för snabbare bolagsbildning – Starta bolag

Svea Banks nya tjänst, Starta bolag, förenklar och snabbar upp processen att bilda ett aktiebolag genom att integrera bankintyg och företagskonto i ett digitalt flöde. Antalet nystartade aktiebolag ökade med nio procent under 2025, men Svea Bank vill minska administrationen och väntetiderna för entreprenörer.

Ny företagande t i Sverige har fått en positiv skjuts efter några svagare år. Enligt Bolagsverket ökade antalet nystartade aktiebolag med nio procent under 2025. Trots detta kvarstår utmaningar i uppstartsprocessen, där många entreprenörer upplever långa väntetider och krångel med administrationen.

Svea Bank adresserar dessa problem med sin nya tjänst, Starta bolag, som syftar till att förenkla och snabba upp processen att bilda ett aktiebolag. Tjänsten integrerar bankintyg och företagskonto i ett smidigt digitalt flöde, vilket möjliggör en ansökan som kan slutföras på bara några minuter. Ett bankintyg kan skickas samma dag, och entreprenören blir samtidigt fullvärdig bankkund. Starta bolag är utformat för att minimera den tid entreprenörer behöver lägga på administrativa uppgifter.

Johan David, affärsområdeschef för banktjänster på Svea Bank, betonar att målet är att eliminera veckor av väntan och osäkerhet. Genom att samla viktiga steg i en digital plattform, som att sätta in aktiekapital och utfärda bankintyg, kan företagare fokusera på att utveckla sin affärsidé istället för att fastna i byråkrati. Processen börjar på Verksamt.se, där den traditionella bolagsregistreringen inleds. Därefter överförs ansökan till Svea Bank, där aktiekapitalet hanteras och bankintyget utfärdas.

När Bolagsverket har registrerat bolaget hämtas informationen automatiskt, och kunden får omedelbar tillgång till sina banktjänster utan behov av fysiska möten. Tjänsten har redan testats av över 300 kunder, inklusive Anna Tähti Näsberg, grundare av Sund Innovation AB, som framhåller att tjänsten var särskilt värdefull som förstagångsentreprenör. Svea Banks initiativ är en del av en större strävan att förenkla vardagen för svenska entreprenörer.

Johan David understryker att detta är avgörande för att Sverige ska behålla sin position som ett starkt företagarland. Han påpekar att myndigheterna har gjort viktiga framsteg mot mer samordnade och digitala lösningar, men att det fortfarande finns hinder, särskilt inom storbankernas egna processer. Starta bolag är ett bidrag till att sänka trösklarna ytterligare och ge företagare bättre förutsättningar att fokusera på innovation och tillväxt.

Tjänsten följer en tydlig steg-för-steg-process: ansökan inleds på Verksamt.se, bankintyg och företagskonto ansöks om via Svea Banks tjänst, aktiekapitalet sätts in via Svea Bank, Bolagsverket registrerar bolaget, och slutligen bekräftar kunden uppgifterna och får tillgång till sina banktjänster.





