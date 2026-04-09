Svea Gymnasium i kris: Elever larmar om bristfällig matte och ägarna tar ut miljoner i vinst

Ekots granskning avslöjar brister i matteundervisningen och låg lärartäthet på Svea Gymnasium. Samtidigt har ägarna tagit ut miljonbelopp i vinstutdelning, vilket väcker kritik.

Brister i matematikundervisningen och låg lärartäthet på Svea Gymnasium i Sollentuna har lett till kritik och oro bland elever och lärare. Flera elever har larmat till Skolinspektionen om bristfällig undervisning, med många tillfälliga vikarier under en längre tid. Eleverna uttrycker oro över att inte hinna ta igen det de missat och känner att skolan inte förstår deras situation. En elev säger att han är konstant stressad och känner att de måste tjata för att få en riktig lärare.

Samtidigt visar Ekots granskning att ägarna till skolan har tagit ut miljonbelopp i vinstutdelning från moderbolaget, trots att skolan uppges ha ekonomiska svårigheter. Lärare reagerar starkt på detta och ifrågasätter prioriteringarna.\Svea Gymnasium fick kritik redan för några år sedan för otillräcklig undervisningstid. Ny statistik från Skolverket placerar gymnasiet bland de sämsta i landet när det gäller lärartäthet. Lärarna berättar att de fått höra att det inte finns pengar för att förbättra situationen, trots att ägarna gjort vinstutdelningar. Rektorn Anna-Karin Sundmark hävdar att skolan är bra och att de arbetar med att förbättra matematikutbildningen. Hon säger också att skolan tar till sig den kritik de får. Bolaget som driver skolan har gått med förlust i flera år, men ingår i koncernen Svea Partners, som bland annat driver en lönsam tandvårdsverksamhet. Under 2025 fram till i dag har ägarna tagit ut 6,7 miljoner kronor i vinstutdelning från moderbolaget. En lärare uttrycker stark kritik och menar att det är orimligt att ta ut vinstutdelning innan skolan fungerar ordentligt. Ali Ghafori, ordförande för välfärdskoncernen, vägrar intervju, men betonar i en skriftlig kommentar att koncernen har pumpat in miljonbelopp i skolan under de senaste åren.\Ekots granskning belyser en problematisk situation där bristande resurser och fokus på vinstutdelning kolliderar med elevernas behov och lärarnas önskemål. Denna kombination väcker frågor om prioriteringar och hur välfärdstjänster finansieras. Eleverna känner en djup oro över sin framtid och är frustrerade över bristen på stöd. Lärare känner sig frustrerade när de inte kan tillhandahålla den undervisning eleverna förtjänar. Denna situation kräver en djupgående analys av skolans ekonomi och verksamhet. Frågor om ansvarsskyldighet och transparens lyfts fram. Ekots granskning pekar på en bristande balans mellan vinstintresse och elevernas utbildning. Skolinspektionens reaktion på elevernas klagomål blir avgörande för framtiden för Svea Gymnasium och dess elever. Sveriges Radio eftersträvar trovärdighet och opartiskhet i sin journalistik, oberoende av politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen. En djupare granskning av skolans ekonomi, dess prioriteringar och hur den hanterar de resurser som är tillgängliga behövs





