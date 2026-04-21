Svensk antidopingarbete försvåras efter juridiska begränsningar

Efter att en fystränare i en elitklubb åtalats för dopning väcks kritik mot hur nya regler försvårar Antidoping Sveriges möjligheter att identifiera dömda personer inom idrottsvärlden.

En djupt oroväckande utveckling har seglat upp inom svensk idrott efter att en tidigare fystränare för en framgångsrik elitklubb nyligen åtalats för dopningsbrott. Händelsen, som uppdagades när polisen ingrep mot tränaren utanför ett gym i januari, har blottlagt en betydande brist i kontrollsystemet. Vid husrannsakan och efterföljande urinanalys bekräftades förekomsten av anabola steroider i tränarens kropp.

Trots att individen omedelbart lämnade sin tjänst i elitklubben, har fallet blivit en symbol för en ny och problematisk verklighet där myndigheternas möjligheter att övervaka dopning utanför idrottsrörelsens egna arenor har begränsats kraftigt. Antidoping Sverige, som tidigare hade ett välfungerande system för att kontrollera domar mot individer med koppling till idrottsvärlden, vittnar nu om hur nya rättsliga förutsättningar försvårar deras arbete. Tidigare kunde organisationen rutinmässigt granska domar för att identifiera aktiva eller stödpersoner som dömts för dopningsbrott. Till följd av striktare tolkningar av dataskydd och EU-anpassningar är personuppgifter numera ofta maskerade i de dokument som når antidopingorganisationen. Christine Helle, vd på Antidoping Sverige, uttrycker stor oro över att denna brist på transparens gör att personer med dömda dopningsförseelser kan verka ostört inom elitidrottens led utan att det upptäcks i tid. Det är en farlig utveckling som hotar idrottens integritet och rättvisa. Utmaningen växer ytterligare genom att antidopingorganisationen saknar myndighetsstatus, vilket skiljer Sverige från länder som Danmark där samarbetet mellan polis och antidopingmyndighet är betydligt tätare. När dopningsbrott dessutom bakas in i grövre brottsrubriceringar som narkotikabrott, hamnar detaljerna i utredningens dolda delar, vilket gör det omöjligt för Antidoping Sverige att agera proaktivt. Jessica Wissman, avdelningschef för juridik, betonar att det för deras verksamhet är helt avgörande att veta identiteten på de dömda för att kunna avgöra om de agerat som stödpersoner för idrottsutövare. Utan tillgång till relevant information blir kampen mot dopning en ojämn kamp, och man tvingas nu förlita sig på tidskrävande manuella granskningar av domstolsbeslut som inte alltid är tillgängliga i sin helhet. Detta läge kräver en lagändring för att möjliggöra ett effektivare informationsutbyte mellan rättsvårdande myndigheter och antidopingorganisationen för att säkerställa en ren idrott framöver





