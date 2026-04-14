Svensk Biblioteksförening lanserar valplattform: Värna biblioteken och säkra framtiden

Svensk Biblioteksförening presenterar en valplattform för att belysa bibliotekens utmaningar och behov av en trygg framtid. Nedskärningar och politisk påverkan hotar bibliotekens roll i samhället.

Sveriges folkbibliotek befinner sig vid en kritisk punkt, där deras framtid och förmåga att tjäna allmänheten står på spel. Svensk Biblioteksförening, representerad av Silvia Ernhagen, presenterar idag en valplattform som belyser de utmaningar och möjligheter som biblioteken står inför. Denna plattform är en tydlig uppmaning till politiker och väljare att prioritera biblioteken inför valet 2026. Nedskärningar i anslag och en inflation som inte beaktas hotar bibliotekens verksamhet, vilket leder till sämre tillgång till biblioteksservice, särskilt för barn och andra prioriterade grupper. Ett exempel är Fredrika i Åsele kommun, där invånarna nu har sex mil till närmaste bibliotek efter nedläggningen av en biblioteksfilial. Denna utveckling är inte bara en fråga om tillgänglighet, utan också om den demokratiska rätten till kultur och bildning. Biblioteken riskerar att drabbas av samma öde som i USA, där politiska krafter försöker påverka bibliotekens innehåll och begränsa tillgången till viss litteratur, exempelvis HBTQI-litteratur. Svensk Biblioteksförening varnar för tendenser som liknar den amerikanska situationen och betonar vikten av att bevara bibliotekens oberoende och dess roll som en viktig aktör i det demokratiska samhället. Denna valplattform är ett viktigt steg för att stärka bibliotekens roll och säkerställa att de kan fortsätta att vara tillgängliga för alla.

Biblioteken, ofta de enda kulturhusen i mindre kommuner, spelar en allt viktigare roll i samhället. Men denna roll kräver en stark och livskraftig finansiering samt ett fritt kulturliv. Bristande finansiering och ett hårdnande samhällsklimat är två av de största utmaningarna. Biblioteken ska främja det demokratiska samhällets utveckling och fri åsiktsbildning, och därför är försök att påverka bibliotekens innehåll särskilt oroande. American Library Associations tillträdande ordförande Maria McCauley, som besöker Sverige, betonar censur och kulturkrig som centrala hot mot biblioteken. För att möta dessa utmaningar och säkerställa bibliotekens framtid krävs politiker som står upp för bibliotekens demokratiska roll. Regeringen behöver satsa på statliga stöd för att ge likvärdiga förutsättningar för biblioteken i hela landet. Svensk Biblioteksförening föreslår konkreta åtgärder för att stärka biblioteken. Bland annat krävs en långsiktig och trygg finansiering och att bibliotekens självständighet värnas och respekteras. Biblioteken är en kraft för förändring och det krävs modiga politiker för att fortsätta stötta deras arbete.

För att möta de utmaningar som biblioteken står inför, presenterar Svensk Biblioteksförening en tydlig agenda. De kräver att regeringen tilldelar det allmänna biblioteksväsendet 100 miljoner kronor per år under fem år för att utveckla arbetet med att stödja invånarna i deras användning av artificiell intelligens (AI). Vidare uppmanas politiker i kommunerna att säkerställa en finansiering på en nivå som gör att folkbiblioteken kan uppfylla sitt uppdrag i enlighet med bibliotekslagen. Föreningen kommer att resa över hela landet med sin valplattform för att möta politiker och väljare i denna viktiga fråga. Deras budskap är tydligt: biblioteken behöver en trygg och långsiktig finansiering och deras självständighet måste värnas. Genom att agera nu kan vi säkerställa att biblioteken fortsätter att vara en vital del av det svenska samhället, en plats för lärande, kultur och demokratisk utveckling. Biblioteken har alltid varit och ska fortsätta att vara en viktig faktor för förändring i samhället. Deras valplattform syftar till att engagera politiker och väljare i en diskussion om bibliotekens framtid, med hopp om att stärka deras roll och säkerställa att de fortsätter att vara en resurs för alla.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Livet som Ingenjör: Pendling, Byråkrati och Lönefördelar – En Svensk i Dansk ArbetslivEn intervju med en svensk ingenjör som arbetat i Danmark i över 18 år avslöjar de ekonomiska och praktiska aspekterna av att arbeta i ett annat land, inklusive pendlingens utmaningar, byråkratiska hinder och de unika fördelarna med dansk arbetsmarknad.

Read more »

Beachvolleyboll: Hölting/Andersson utkrävde grym svensk revanschDelikatesserna avlöste varandra – då tog Jacob Hölting Nilsson och Elmer Andersson gruvlig svensk revansch på det franska paret som slog ut David Åhman och Jonatan Hellvig under lördagskvällen.

Read more »

Svensk beachvolleyfinal, norsk industriavtal och brand i SundsvallSvenska beachvolleyduon Hölting Nilsson/Andersson är i final i Brasilien. Norska industriarbetare får nytt avtal och en brand härjar i Sundsvall, vilket påverkar allmänheten och tågtrafiken.

Read more »

Svensk 15-åring har erkänt mordbrand – kopplas till chatt om bombhot i USAEn 15-årig pojke har erkänt att han ligger bakom flera bilbränder i Ängelholm , dåd som SVT tidigare har kopplat till en cell i det extremistiska Com-nätverket. I januari greps en amerikan som kan knytas till samma cell, misstänkt för bland annat terrorbrott efter en rad bilbränder och bombhot mot skolor i Texas.

Read more »

Djurgården vinner dramatisk match, Wallenberg in i stålbolag och svensk beachvolleyfinalDjurgården säkrade segern mot Kalmar i sista minuten efter en dramatisk match. Familjen Wallenberg går in som största ägare i det hårt pressade stålbolaget Stegra. Samtidigt är det svenska beachvolleyboll paret Hölting Nilsson/Andersson klara för final i världstourtävlingen i Brasilien.

Read more »

Regeringen ser stark svensk ekonomi trots global osäkerhet och oro för oljepriserRegeringen betonar Sveriges ekonomiska styrka mitt i globala utmaningar och kommenterar vårbudgeten utan ny ekonomisk prognos. Oljepriserna stiger kraftigt efter kollapsade fredsförhandlingar. Spanien varnar för negativa ekonomiska konsekvenser av åtstramad migration.

Read more »