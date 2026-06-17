Svensk debutant gör två mål i VM mot Nederländerna

En ung svensk spelare debuterade på VM och gjorde två mål mot Nederländerna, vilket ledde till blandade reaktioner i hans familjens ursprungsland Tunisien. Spelaren om sin prestation och hur han hanterar pressen.

Svenske spelaren behövde bara sex minuter för att presentera sig på en VM-match och gjorde till och med två mål, varav det andra i tilläggstid.

Hans debyt mot Nederländerna var särskilt betydelsefullt då det var mot det land som hans pappa kommer ifrån. Spelaren uttryckte glädje över att kunna göra familj och vänner glada hemma i Tunisien, medan han också fokuserade på kommande matcher. Reaktionerna i Tunisien har varit blandade efter förlusten, med både negativa och positiva kommentarer, men spelaren väljer att fokusera på det goda.

Han förklarar att det varit en intensiv period före VM och att han undviker att läsa meddelanden på telefonen för att inte få stress. Artikeln innehåller också en varning från Expressen om att de tar bort olämpliga kommentarer och att kommentarerna inte omfattas av utgivaransvaret enligt yttrandefrihetslagen





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VM Fotboll Sverige Nederländerna Tunisien Debut Målgörare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VM-kaos i Tunisien: Förbundskaptenen på väg att få sparkenEfter en natt av kaos rapporterar tunisiska medier att förbundskaptenen Sabri Lamouchi är på väg att få sparken, med Mondher Kebaïer eller Hervé Renard som möjliga efterträdare. Förbundet har tagit bort ett Instagram-inlägg om avskedet.

Read more »

Jansson kritiserar svenska landslagets försvarsspel efter Tunisien-segernDen tidigare landslagsbacken Patrik Jansson är kraftfull kritisk mot svensk försvarsspel efter en 5-1-seger mot Tunisien. Även om结果et var bra anser Jansson att försvaret inte är tillräckligt effektivt. Måltvakten Kristoffer Nordfeldt har lite att säga, medan Mattias Svanberg från MFF försvarar insatsen och lyfter fram Jansson som en självkritisk och trovärdig röst.

Read more »

Herve Renard tar över TunisienTunisien bekräftar att förbundskapten Sabri Lamouchi har fått sparken. Veteranen Herve Renard tar över i stället. Han flyger in till Mexiko under tisdagen.

Read more »

Efter smällen mot Sverige - Hervé Renard tar över Tunisien - VM-bloggenRubrikämne i rött. Om svenskar i blått .

Read more »