Svensk delegation reser till Tunisien för att stoppa gängkriminalitet

Justitieminister och rikspolischef besöker Tunisien för att förhandla om ett samarbetsavtal och adressera hotet från svenska gängkriminella som opererar från landet. Fokus ligger på Foxtrot-nätverket och nyckelpersoner misstänkta för allvarliga brott i Sverige.

Justitieminister Gunnar Strömmer och biträdande rikspolischef Stefan Hector genomförde en hastig resa till Tunisien med regeringsplanet. Syftet med besöket är att adressera ett kritiskt läge gällande svensk säkerhet, specifikt hotet från gängkriminella som fjärrstyrt våldsbrott i Sverige från utlandet.

Fokus ligger på sex män, ledande inom Foxtrot-nätverket under Rawa Majid, som för närvarande befinner sig i Tunisien. Dessa individer misstänks vara inblandade i en rad allvarliga brott, inklusive villamord i Västberga och Tullinge, samt mordet på en sushirestaurang i Skogås. Tidigare greps fem Foxtrot-medlemmar i Tunisien, vilket sammanföll med en nedgång i våldet, men bevisningen för att direkt koppla dem till alla brott har varit svår att fastställa.

En sjätte man, Mohamed Mohdhi (tidigare Moewgli), är misstänkt för att ha beställt mordet i Skogås och pekas ut som en nyckelperson bakom den senaste våldsvågen, inklusive misstänkta mord begångna av en 15-årig flicka i Vårby och Malmö. Han anses vara Foxtrots andreman i ledningen. Polisen ser Foxtrot som det mest våldsdrivande kriminella nätverket i Sverige och prioriterar att lösa situationen med Mohdhi i Tunisien.

Resan syftar till att förhandla fram ett samarbetsavtal med Tunisien, men bakomliggande motiv är att utöva påtryckningar och förhindra att Tunisien blir en fristad för svenska gängkriminella, särskilt nu när andra länder som Turkiet, Irak och Dubai inte längre anses säkra. Sverige har varnat Tunisien för de konsekvenser som andra länder upplevt när svenska konflikter exporterats. Målet är inte bara att försvaga Foxtrot utan också att etablera ett långsiktigt brottsbekämpande samarbete.

Båda länderna har visat en tydlig vilja att lösa problemet, och ett avtal förväntas undertecknas i Stockholm senare i år. Ministrar och polischefer betonar vikten av diplomati, men det är tydligt att Sverige förväntar sig ett starkt engagemang från Tunisien för att stoppa den kriminella verksamheten





