Svensk ekonomi trotsar Iran-kriget – men pessimism ökar

Trots kriget i Iran uppvisade den svenska ekonomin en oväntad styrka i mars, med en BNP -ökning på 1,9 procent jämfört med februari och 2,5 procent jämfört med samma månad föregående år.

Första kvartalet avslutades med en årstakt på 1,6 procent, vilket dock är lägre än förväntningarna och långt ifrån de ursprungliga prognoserna för 2026 som låg runt 3 procent. Hushållens konsumtion ökade också med 0,9 procent från mars till april och detaljhandelsförsäljningen steg med 3 procent i mars jämfört med februari, och hela 6 procent jämfört med mars föregående år. Dessa siffror tyder på att kriget initialt inte haft någon omedelbar negativ inverkan på ekonomin.

Men samtidigt som ekonomin visade tecken på motståndskraft, har stämningen bland svenska hushåll försämrats avsevärt under april. Konjunkturinstitutets barometer visar att hushållen upplever ekonomin som sämre än för ett år sedan och är mer oroliga för framtiden, både personligen och för den svenska ekonomin som helhet. De förväntar sig nu högre inflation och räntor än tidigare. En särskilt tydlig nedgång i optimismen har noterats bland män, medan kvinnor faktiskt uppvisade en liten ökning av sin konfidens.

Denna pessimism återspeglas i nedjusterade ekonomiska prognoser från banker som Swedbank och Handelsbanken, som nu förväntar sig en tillväxt på 2 respektive 2,1 procent för 2026, jämfört med tidigare prognoser på 2,8 procent. Regeringen har också signalerat att dess tidigare prognos på 2,8 procent inte längre är giltig och en ny prognos kommer att presenteras inom kort.

Finansmarknaden har börjat reagera på krigets realiteter, med stigande oljepriser – som nådde sin högsta nivå sedan kriget började, över 125 dollar per fat nordsjöolja – och fallande börser. Priset har stigit med nästan 50 procent sedan Donald Trumps uttalande om att Hormuzsundet var öppet. Riksbanken kommer att meddela sitt räntebesked nästa vecka, och det förväntas inte bli någon förändring. Riksbankschefen Erik Thedéen kommer sannolikt att betona "osäkerhet" som en viktig faktor i beslutet.

Den fördröjda effekten av internationella konflikter, liknande den som observerades efter Trumps tullar förra våren, kan komma att påverka den svenska ekonomin framöver. Den nuvarande situationen präglas av en kombination av motståndskraftiga ekonomiska indikatorer och växande pessimism bland konsumenter, vilket skapar en osäker framtid för svensk ekonomi





