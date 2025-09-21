Svensk friidrott glänste i Tokyo: Tre medaljer och historisk brons

Det svenska friidrottslandslaget levererade en minnesvärd insats vid VM i Tokyo, med tre medaljer som höjdpunkten. Andreas Almgrens historiska brons på 10 000 meter, Mondo Duplantis guld och världsrekord i stavhopp samt Daniel Ståhls guld i diskus var bland de mest minnesvärda ögonblicken.

Hon skickade en rekordstor trupp på 35 aktiva till VM i Tokyo . Flera av dem underpresterade, men många presterade på topp och tre av dem lämnar den japanska huvudstaden med varsin medalj. Allt började med att Andreas Almgren tog en historisk bronsmedalj på 10 000 meter – Sverige s första VM-medalj någonsin på långdistans. Dagen efter tog Mondo Duplantis ett planenligt guld och som lök på laxen satte stavhoppsstjärnan ännu ett världsrekord (6,30).

Den svenska truppens framgång i Tokyo var en imponerande uppvisning av uthållighet och talang, där en blandning av erfarna veteraner och lovande unga atleter lyckades höja Sveriges flagga på den internationella arenan. De tre medaljerna, en brons och två guld, var ett bevis på den hårda träning och det engagemang som präglat laget under hela säsongen. Alla gick in och krigade och kämpade för att göra sitt allra bästa. Det räcker inte för alla; en del åkte härifrån besvikna, men alla har varit inne och fajtat som bara den och som trupp gör vi ett av de bästa världsmästerskapen vi någonsin gjort, säger Ja. Sverige seglade faktiskt upp som delad femma i den totala medaljligan, där ett guld trumfar flera silver eller brons till antalet.– Det är ju helt galet. Det visar också vilken världssport friidrotten är. USA vinner ju överlägset, men bakom dem är det en väldig spridning på medaljerna, säger Kajsa.– Det visar vilken kvalité vi har i det här landslaget.





