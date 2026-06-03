Svensk HR-tech satsar på lokal datalagring för att möta nya krav

Whippy, ett svenskt HR-techbolag, har strategiskt valt att lagra data lokalt i Sverige för att möta ökade regulatoriska krav och kundkrav, särskilt från offentlig sektor. Genom att kombinera lokal lagring med avancerad säkerhet och spårbarhet stärker de sin konkurrenskraft.

Artikeln handlar om en förändrad verklighet för HR-leverantörer i Sverige. Bakgrunden är en kombination av ökade regulatoriska krav och förändrade rättsliga förutsättningar. Sedan EU-domstolen ogiltigförklarade Privacy Shield har överföring av personuppgifter till USA blivit mer komplext, även om nya rättsliga ramverk har tillkommit.

Tillsammans med GDPR har det skapat en ny verklighet där kontroll över data inte längre är en hygienfaktor - utan ett affärskrav. För många HR-leverantörer har det inneburit en omställning. System som bygger på amerikansk molninfrastruktur eller omfattas av tredjelandslagstiftning ifrågasätts nu i upphandlingar, särskilt inom offentlig sektor och vid säkerhetsklassade roller, men även trycket från delar av den privata sektorn ökar. Samtidigt har osäkerheten kring tredjelandsöverföringar gjort att fler organisationer väljer bort den typen av lösningar.

För HR tech-leverantören Whippy blev utvecklingen ett strategiskt vägval. Redan år 2023 började bolaget använda svenska molntjänster. Då var det få myndigheter och kommuner som ställde krav på var data lagras. I dag är det en av de första frågorna vi får, säger Paulin Larsen Berglöf, vd och grundare av Whippy.

Samtidigt som lokal datalagring gått från önskemål till krav är behovet av effektiva arbetsflöden fortsatt högt. Offentliga organisationer hanterar ofta stora personalvolymer, vilket ställer krav på både struktur och tempo i onboardingprocesserna. Whippy digitaliserar onboarding och offboarding genom strukturerade flöden, relevant innehåll och datadriven uppföljning - för ökad effekt, snabbare start och starkare engagemang. Det effektiviserar arbetet, samtidigt som det ökar beroendet av att systemen är säkra, har spårbarhet och är tillgängliga.

Säkerhet och effektivitet går inte längre att separera. De måste byggas in i samma system från början, säger Paulin. För att möta utvecklingen och kraven kombinerar bolaget lokal datalagring med utökad databasloggning, övervakning för ökad spårbarhet samt säkerhetsbedömning av underleverantörer. Säkerhet har blivit en central faktor i upphandlingar.

Förmågan att visa var data lagras och hur den skyddas väger allt tyngre. Det handlar inte bara om att uppfylla regelverk. Det handlar om att skapa förtroende i varje steg, menar Paulin. För Whippy är satsningen en del av en bredare tillväxtstrategi.

Genom att stärka driftsäkerhet, spårbarhet och säkerhetsnivå i hela leveranskedjan ökar möjligheten att konkurrera med större aktörer och kvalificera sig i fler upphandlingar. Whippy är ett svenskt HR-techbolag specialiserade på onboarding och offboarding. Bolaget designar skräddarsydda processer och innehåll, distribuerar dem via en nischad plattform och mäter effekten över tid. Kunder finns inom både privat och offentlig sektor - från myndigheter och kommuner till tillväxtbolag och globala organisationer.

Denna utveckling speglar en bredare trend där datasuveränitet blir allt viktigare. Företag som kan erbjuda lokal lagring och hög säkerhet får en konkurrensfördel. HR-system är särskilt känsliga eftersom de hanterar personuppgifter som löner, anställningsavtal och prestationsbedömningar. Att säkra dessa data är avgörande för att undvika läckor och upprätthålla förtroende.

Whippys strategi att kombinera lokal lagring med avancerad övervakning och loggning är ett exempel på hur mindre aktörer kan differentiera sig. Genom att fokusera på en nisch som onboarding och offboarding kan de erbjuda specialiserade lösningar som större generalister har svårt att matcha. Samtidigt kvarstår utmaningar. Mindre bolag har begränsade resurser för att hantera komplexa regelverk, men genom att samarbeta med certifierade molntjänstleverantörer kan de minska risken.

Whippys resa visar att det är möjligt att kombinera innovation med efterlevnad. Framtiden för HR-tech i Sverige kommer sannolikt att präglas av ännu striktare krav på dataskydd, och företag som redan nu investerar i säker lokal lagring kommer att vara väl positionerade





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