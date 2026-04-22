Svensk jazz i fokus på Jazzahead – Lina Langendorf United representerar

Sverige är hedersland på Jazzahead i Bremen, och Lina Langendorf United är ett av de svenska jazzband som kommer att representera landet. Artikeln berättar om Langendorfs musikaliska resa, inspirationen från etiopisk jazz och bandets unika kreativa process.

På onsdagen drar Jazzahead , världens största jazzmässa, igång sitt 20-årsjubileum i Bremen . I år är Sverige hedrat med att vara hedersland, en unik position som innebär en omfattande presentation av svensk jazz på internationell mark.

Detta har resulterat i att ett flertal framstående svenska jazzmusiker har blivit inbjudna att delta, och bland dem återfinns Lina Langendorf och hennes hyllade jazzprojekt Langendorf United. Langendorf United har tidigare mottagit både Grammisnomineringar och Manifestpriset, vilket understryker deras betydelse inom den svenska jazzscenen. Deras musik är en spännande blandning av influenser och uttryck, och deras medverkan på Jazzahead är ett viktigt steg för att sprida svensk jazz internationellt.

Lina Langendorfs musikaliska resa är fascinerande och präglas av oväntade möten och inspiration från olika kulturer. Hon berättar om ett minnesvärt jam session i Addis Abeba, där trummisen Teferi Assefa, en erkänd legend inom jazzvärlden, gav henne artistnamnet ”undercover beast” efter att ha imponerats av hennes spel. Detta namn, som hon själv beskriver som oväntat, speglar kanske också den dynamik som präglar hennes musik.

Langendorfs musik hämtar stark inspiration från etiopisk jazz, en genre som blomstrade under en viss period och som hon upplevde på nära håll under sin tid som gästmusiker i Addis Abeba. Den etiopiska jazzens karaktäristiska användning av mollskalor har blivit en integrerad del av hennes eget musikaliska språk. Trots de melankoliska tonerna förmedlar hennes musik en stark känsla av spelglädje och intensitet, vilket skapar en unik och fängslande lyssningsupplevelse.

Langendorf United är inte bara ett band, utan ett kollektiv av erfarna musiker som alla är bandledare i sina egna rätt. Detta skapar en intressant dynamik i den kreativa processen, där frågan om demokrati eller monarki ständigt är aktuell. Langendorf skämtar om att hon kanske är ”Queen Langendorf”, men betonar samtidigt att bandets styrka ligger i att alla medlemmar är villiga att släppa egot och skapa något vackert tillsammans.

Denna inställning var särskilt tydlig under inspelningen av deras första skiva, där det inte fanns tid för omfattande repetitioner. Trots detta lyckades de skapa en stark sammanhållning och en unik musikalisk identitet. Jazzahead är inte bara en plattform för etablerade artister, utan också en mötesplats för improvisation och spontana samarbeten. Lina Langendorf ser särskilt fram emot de oväntade möten som brukar uppstå under mässan, och planerar att spendera mycket tid vid kaffeautomaterna i hopp om att knyta nya kontakter.

Hon drömmer också om att skapa ett eget spontant möte under sin konsert, kanske genom att bjuda upp en okänd person på scen och låta dem improvisera på synthen. Detta skulle vara ett uttryck för den öppenhet och experimentlusta som präglar Langendorf Uniteds musik. Hennes förväntningar på Jazzahead är höga, men hon betonar också vikten av att vara öppen för det oväntade.

Hon ser fram emot att dela sin musik med en internationell publik och att bidra till den livliga atmosfären på mässan. För Langendorf är musik en själslig upplevelse, och hon ser fram emot att skapa ett kollektiv med alla som deltar i hennes konsert. Jazzahead erbjuder en unik möjlighet att uppleva musik i dess mest autentiska form, och Langendorf United är redo att ta del av den energin och skapa något minnesvärt





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jazzahead Jazz Sverige Lina Langendorf Langendorf United Bremen Etiopisk Jazz

United States Latest News, United States Headlines

