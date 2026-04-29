Svensk kan bärga Altachs första titel i österrikisk cupfinal

Ousmane Diawara och Rassa Rahmani har chansen att skriva historia när Altach möter LASK i cupfinalen på fredag. Diawara berättar om den stora förväntningen i klubben och staden, samt sin egen tuffa resa för att få en plats i startelvan.

På fredag har svensken chansen att säkra Altach s första titel. Forwarden Ousmane Diawara , tillsammans med Rassa Rahmani , kan skriva historia när det österrikiska laget möter serieledaren LASK i cupfinalen.

Diawara, som tidigare spelade i Landskrona Bois, beskriver en förväntansfull stämning inför matchen på Wörthersee Stadion i Klagenfurt. Han betonar att detta är en av de största matcherna i klubbens historia och att en seger skulle göra hela truppen till legender. Altach har imponerat på vägen till finalen genom att slå ut storklubbar som Sturm Graz och Red Bull Salzburg.

Diawara understryker att de inte är förvånade över sin framgång, utan att de har varit det bättre laget i varje möte. Trots att Altach är en liten stad nära gränsen till Schweiz, känner Diawara av ett stort engagemang och stöd från supportrarna. Han berättar att folk har kommit fram för att önska lycka till och att hela staden är taggad inför finalen. Diawaras egen resa i Altach har varit turbulent.

Efter att ha anslutit inför vårsäsongen 2024 hamnade han i frysboxen och lånades ut till finska Kups, där han vann dubbeln. Efter tränarbytet till Fabio Ingolitsch fick han en ny chans och har sedan dess etablerat sig som en viktig spelare. Han hyllar Ingolitsch för det förtroende han visade honom och berättar att han övervägde att lämna klubben permanent, men valde att stanna för att visa sin tacksamhet.

Diawara har den här säsongen gjort sex mål och en assist på 29 matcher och känner att han har utvecklats både som spelare och ledare. Han är inte helt nöjd med säsongen än, men ser fram emot att fortsätta kämpa. Han avslöjar även att det fanns intresse från Rapid Wien, men att han valde att stanna i Altach för att ge tillbaka till klubben som visade honom förtroende.

Diawara har kontrakt till 2027 och är öppen för möjligheten att flytta till en annan klubb i framtiden, men betonar att han är glad över att lag finner honom intressant. Han är van vid att vara hård mot sig själv och ser fram emot att se vad framtiden har att erbjuda. En seger i cupfinalen skulle inte bara vara en historisk bedrift för Altach, utan också en personlig triumf för Diawara, som har övervunnit motgångar och bevisat sin värde





