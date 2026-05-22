Svensk matupplevelse på Spritmuseum

En svensk matupplevelse väntar på dig på Spritmuseum, med en restaurang som är en del av upplevelsen. Här serveras ofta själlös mat, som passar perfekt för en svensk matupplevelse. Prova på stuvade makaroner med falukorv, kroppkakor med murkelsås, leppottasill med brynt smör och fläsklägg med lent rotmos och senap.

Museet har också den goda smaken att inte torrsimma. Det är därför helt logiskt att dess restaurang är en del av upplevelsen. med ofta själlös mat som alltför många Stockholmskrogar ägnar sig åt under helgerna.

Men Spritmuseum har sin egen variant. Här är brunchrätterna små serveringar av svensk husmanskost. Det är ett utmärkt tillfälle för turister – under vårt besök är utlänningar i klar majoritet bland gästerna – att prova på svensk mat som ofta kan beskrivas som en Vi börjar med barndomsfavoriten stuvade makaroner med falukorv. Stuvningen är krämigt god, makaronerna bjuder på tuggmotstånd och korven är försiktigt stekt.

Utmärkt start. Kroppkakans mjukhet gör oss också nöjda och rätten får en extra dimension av murkelsåsen. Skogskänslan förstärks ytterligare med syrliga lingon och stekta svampar. Den vegetariska kåldolmen är däremot en besvikelse, trots att den också serveras med lingon och murkelsås.

Fyllningen – ris och linser – är för torr, smaklös och fattig på fett. Betydligt bättre är det otroligt möra fläskället som serveras med lent rotmos och en stor klick senap, som sticker till i näsan. Lepottasillen blir goda tuggor, där matjessillens skarpare smak balanseras bra av det fluffiga ägget, de små potatisbitarna och rejält med brynt smör.på solarisdruvan från Särtshöga vingård i Väderstad är en riktigt spännande upplevelse. Smakrikt och med tydlig mineralitet.

På samma höga nivå befinner sig det friska vinet från Thora vingård på Bjärehalvön, också gjort på solaris. Intressant fyllig smak. Vi beställer också in gravad lax och en silltallrik SOS från menyns större rätter. Laxen är perfekt men stuvningen – som smaksatts med dill och vitt vin – till potatisarna är för tam.

Sillarna på SOS-tallriken är goda – godast är äpple- och flädersillen – men sammantaget blir det ganska torra tuggor med knäckebrödet. Det hjälper att vi sköljer ner sillen med nubbe. Som avslutning tar vi in efterrätten efter åtta. Namnet är en övertydlig blinkning till 1970-talsklassikern med en After eight-chokladbit som fått smälta på en päronhalva i ugnen.

Den här versionen gör oss dock besvikna. Det inkokta päronet är underkokt och snudd på smaklöst. I mintchokladsåsen är mintsmaken nästan helt frånvarande. Det var verkligen inte så här vår barndom smakade.

Efterrättsmisslyckandet pareras ändå bra med ett nytt svenskt succévin. Dessertvinet Solvik från Kullabergs vingård i Nyhamnsläge är en finstämd smakupplevelse med tydliga toner av aprikos. Vi söker direkt på Systembolagets sajt för att se om det finns flaskor att köpa. När vi kliver ut från Spritmuseum är det delvis molnigt och tolv grader varmt. Härligt med jackväder. En väldigt svensk upplevelse





