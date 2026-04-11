En svensk medborgare misstänks ha varit inblandad i ett omfattande bedrägeri där offer lurades att ladda ned bedrägliga appar. Telefoner fjärrstyrdes sedan för att stjäla pengar. Samtidigt diskuteras bostadsutveckling och hållbarhet, med trädgårdsstaden som en viktig modell.

En svensk medborgare misstänks ha spelat en central roll i en organiserad brottsliga verksamhet som lurade svenskar att installera bedrägliga appar på sina mobiltelefoner. I ett senare skede ska dessa telefoner ha fjärrstyrts från USA, vilket möjliggjort inloggning på offrens bankkonton och överföring av stora summor pengar till bedragarna. Brotten, som riktade sig främst mot förmögna personer, har orsakat betydande ekonomisk skada.

Senior åklagare Johanna Kolga, som leder förundersökningen, beskriver hur bedragarna ofta agerade när offren inte använde sina telefoner. När offren sedan upptäckte brotten var pengarna redan försvunna. Utredningen, som sträcker sig från juli 2021 till juli 2023, har avslöjat att offren förlorat enorma summor. Två personer ska ha förlorat sju miljoner kronor vardera, medan andra drabbats av förluster på fem miljoner kronor. Den misstänkte svensken greps och häktades i november 2024. Han hade då redan varit misstänkt för penningtvätt i USA, men var fortfarande på fri fot. Gripandet möjliggjordes genom elektroniska spår, såsom kartläggning av IP-adresser och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation. \I mars 2024 dömdes mannen för penningtvätt i USA. Eftersom han suttit frihetsberövad under en längre tid, ansågs han ha avtjänat det tre månader långa fängelsestraffet. Åklagare Kolga beskriver bevisläget som mycket starkt och kommer att argumentera för att tiden i amerikanskt häkte inte ska räknas in i ett eventuellt straff i Sverige. Hon betonar att straffskalan för grova bedrägerier sträcker sig upp till sex år, med möjlighet till ytterligare två års tillägg för samlad brottslighet. Utredningen pekar på en sofistikerad metod där bedragarna utnyttjade tekniska möjligheter för att stjäla pengar från oskyldiga offer. Denna typ av brottslighet understryker vikten av att vara vaksam på bedrägeriförsök och att skydda sina personliga uppgifter och bankkonton. Polisens arbete med att identifiera och lagföra de ansvariga är avgörande för att bekämpa denna typ av organiserad brottslighet.\Samtidigt pågår en diskussion om bostadsutveckling och hållbarhet. Diskussionen berör en rad intressanta aspekter och betonar vikten av att skapa levande och hållbara bostadsområden. Konceptet trädgårdsstad lyfts fram som en lösning på de utmaningar som dagens bostadsmarknad står inför. Trädgårdsstaden är en förebild för levande bostadsområden. Det är viktigt att skapa en känsla av samhörighet, där människor från olika generationer och med olika bakgrund kan trivas. Det finns en efterfrågan på småhusbyggande, som idag är på historiskt låga nivåer. Derome, som utvecklar omkring 2 000 bostäder årligen, kan spela en viktig roll i att öka byggandet. Genom att bygga trädgårdsstäder i trä kan man kombinera sociala, miljömässiga och ekonomiska fördelar med industriellt trähusbyggande. Familjeägda träindustrier bygger redan bostäder enligt konceptet och ser trädgårdsstaden som en viktig del av Sveriges framtida bostadsutveckling. Det ger låga klimatavtryck och en effektiv resursanvändning. Trädgårdsstadens gröna strukturer skapar förutsättningar för ökad biologisk mångfald och mer robusta livsmiljöer. Målet är att var femte bostad i trä ska komma från Derome år 2030. Trädgårdsstaden som koncept växte fram i England på 1800-talet som ett svar på städernas starka tillväxt. Man ville kombinera det bästa från landsbygd och stad i ett bostadsområde





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

