Svensk stjärna nära avslutning med Chelsea - öppen för nytt äventyr

Den 29-åriga svenska spelaren från Chelsea diskuterar sin osäkra framtid efter en tuff säsong och uttrycker öppenhet för att lämna den engelska liggan. Hon lyfter fram landslagssamlingen som en positiv paus.

Enligt information från Sportbladet verkar den svenska spelaren vara på väg att lämna Chelsea . Efter den pågående VM-kvalsamlingen kan ett nytt äventyr vänta. Trots ett år kvar på sitt förlängda kontrakt, uttryckte hon under en pressträff inför matchen mot Danmark att hon för tillfället fokuserar på landslaget och att framtiden är osäker.

Hon sade att hon älskar att spela fotboll och är öppen för olika alternativ, även om den engelska liggan är mycket attraktiv. Hon medgav att den senaste säsongen i Chelsea, som var hennes fjärde i klubben, har varit en av de tuffaste både mentalt och prestandamässigt på grund av skador och att hon inte kände att nådde sin önskade nivå.

Hon är dock mycket motiverad att avsluta säsongen på ett bra sätt och är tacksam für den lägliga landslagssamlingen som ger henne en paus från klubbens verksamhet





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Chelsea VM-Kval Landslag Öppen För Flytt Tuff Säsong

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