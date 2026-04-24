Svensk techplattform misstänks underlätta sanktionsflykt för ryssar

SVT:s granskning visar att det svenska techbolaget Avinode kan ha möjliggjort för ryska individer att kringgå EU:s sanktioner genom bokningar av privatflyg. EU:s sanktionssändebud ser allvarligt på uppgifterna.

EU:s sanktioner mot Ryssland , införda som svar på invasionen av Ukraina, har till syfte att pressa den ryska ekonomin och begränsa Kremls förmåga att finansiera kriget.

Dessa sanktioner inkluderar bland annat restriktioner på flygtrafik, finansiella transaktioner och export av teknologi. Trots dessa åtgärder har det framkommit uppgifter om att förmögna ryssar fortsätter att resa till europeiska destinationer med hjälp av chartrade privatflyg, vilket väcker frågor om effektiviteten i sanktionssystemet och möjligheten till kringgående. En granskning av SVT har nu riktat strålkastarljuset mot det svenska techbolaget Avinode, vars bokningsplattform för privatflyg misstänks ha möjliggjort för ryska individer och företag att undvika sanktionerna.

Granskningen visar att ryska kundföretag har kunnat använda Avinodes plattform för att boka flygningar till Europa, trots de rådande restriktionerna. Detta har lett till skarp kritik och uppmaningar till svenska myndigheter att utreda saken närmare. David O’Sullivan, EU:s särskilda sändebud för sanktioner, uttrycker stor oro över uppgifterna och betonar att det är upp till Sverige att undersöka om Avinode har brutit mot sanktionsreglerna och vidta lämpliga åtgärder, inklusive eventuella rättsliga åtgärder.

Avinode självt har avböjt att kommentera uppgifterna i en intervju, men har skriftligen meddelat att man har vidtagit åtgärder för att följa sanktionsreglerna. Företaget poängterar att man enbart tillhandahåller en bokningsplattform och inte har insyn i vilka individer som reser med flygen, vilket enligt Avinode är ett ansvar som ligger på flygoperatörerna och berörda myndigheter. Denna argumentation ifrågasätts dock av sanktionsjuristen Alexandre Prezanti, som menar att Avinodes plattform kan utgöra ett systematiskt kringgående av EU-förordning 833/2014.

Prezanti förklarar att det inte spelar någon roll var ett flygplan är registrerat, utan att det avgörande är vem som kontrollerar flygningen. Om en rysk person kan bestämma flygplanets destination, start- och landningsplats, anses flygningen vara kontrollerad av den personen och därmed olaglig, oavsett flygplanets nationalitet eller flagg. Detta innebär att Avinode, genom att möjliggöra bokningar för ryska intressen, indirekt kan vara medansvarig för sanktionsbrott.

Säkerhetspolisen har inte velat kommentera de specifika uppgifterna i granskningen, men bekräftar att man arbetar tillsammans med andra myndigheter för att förhindra sanktionsbrott och att man är medveten om Rysslands försök att kringgå sanktionerna. SVT:s granskning belyser en komplex utmaning i genomförandet av sanktioner – att identifiera och förhindra de kreativa metoder som används för att undvika dem. Det är tydligt att sanktioner inte är vattentäta och att det krävs kontinuerlig övervakning och anpassning för att säkerställa deras effektivitet.

Avinodes roll i detta sammanhang är nu föremål för granskning, och det återstår att se om svenska myndigheter kommer att vidta några åtgärder. Fallet illustrerar också vikten av samarbete mellan olika myndigheter och länder för att bekämpa sanktionsbrott och säkerställa att sanktionerna får den avsedda effekten. Det är viktigt att komma ihåg att syftet med sanktionerna är att pressa den ryska regimen att avsluta kriget i Ukraina och att skydda internationell rätt och säkerhet.

Att möjliggöra för ryska individer att kringgå sanktionerna undergräver dessa mål och förlänger lidandet i Ukraina. Granskningen från SVT är ett viktigt bidrag till att öka transparensen och ställa ansvariga till svars för eventuella sanktionsbrott. Det är också en påminnelse om att företag och individer måste vara vaksamma och följa sanktionsreglerna för att inte oavsiktligt bidra till att undergräva dem





Svenskt företag hjälper ryska eliten att runda EU:s sanktioner – för att semestra i EuropaSVT kan avslöja hur det svenska techbolaget Avinode används av den ryska eliten för att runda sanktioner. Företrädare för bolaget har rekommenderat ryska kundföretag att skapa filialer i tredje land. Avinode vill inte ställa upp på intervju, men uppger att åtgärder har vidtagits.

Här erbjuds SVT:s reporter en flygresa för den ryska elitenSanktionerna skulle hindra den ryska eliten från att resa med privatflyg i Europa. Ändå landar plan chartrade av ryssar på europeiska landningsbanor. Se när SVT:s reporter erbjuds en skräddarsydd resa till de franska Alperna av en rysk flygmäklare med hjälp av ett svenskt techbolag.

Avinode anklagas för att hjälpa ryska aktörer kringgå EU-sanktionerEn granskning visar att det svenska techbolaget Avinode används av ryska aktörer för att fortsätta boka privatflyg i Europa trots EU:s flygförbud. Avinode-personal ska ha rekommenderat ryska kunder att registrera företag i tredje land för att behålla tillgången till den europeiska marknaden.

