Svenska Aerogel Genomför Företrädesemission

Svenska Aerogel har beslutat om en företrädesemission för att tillföra bolaget 18,4 Mkr före kostnader. Emissionen syftar till att förbättra produktionseffektiviteten och förbereda för kapacitetsökning.

Materialteknik bolaget Svenska Aerogel har fattat beslutet att genomföra en företrädesemission , vilken potentiellt kan tillföra bolaget 18,4 miljoner kronor före avdrag för kostnader.

Styrelsen i Svenska Aerogel har godkänt beslutet om emissionen, med stöd av det bemyndigande som lämnades av bolagets årsstämma i maj 2025. Tidigare emissioner visar att Svenska Aerogel genomförde en företrädesemission i början av 2025 med en teckningskurs på 2,25 kronor per aktie. Denna emission tecknades till 53,4% med och utan teckningsrätter, och inklusive garanter uppnåddes en teckningsgrad på 57,5%, vilket resulterade i 24,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

I augusti 2025 genomfördes även två riktade emissioner av units, totalt 15 miljoner kronor, med en teckningskurs motsvarande 1,80 kronor per aktie. I mars 2026 skedde inlösen av en av de två teckningsoptioner som ingick i dessa emissioner, med en teckningsgrad på 5,3% och en tillförd likviditet på drygt 1 miljon kronor. Inlösenkursen var 1,92 kronor per aktie. Den nuvarande företrädesemissionen syftar till att tillföra 18,4 miljoner kronor genom emission av units.

Kostnaderna för emissionen beräknas till 0,6 miljoner kronor, vilket motsvarar 3,3% av emissionsbeloppet. Beslutet att genomföra emissionen har delvis motiverats av att teckningsoptionen TO7 inte tecknades i den omfattning som förväntades i mars. Bolaget avser att använda emissionslikviden för att förbättra produktionseffektiviteten och förbereda för en skalbar och kostnadseffektiv kapacitetsökning på 22%.

Svenska Aerogel bedömer att emissionen kommer att säkerställa tillräckligt rörelsekapital fram till slutet av det första kvartalet 2027, exklusive eventuell likvid från inlösen av teckningsoptionen som ingår i varje unit. Teckningskursen är 1,86 kronor per unit, vilket motsvarar 0,93 kronor per aktie, och innebär en rabatt på 23,2% jämfört med den viktade genomsnittskursen under de tio dagarna innan villkoren publicerades. I den senaste företrädesemissionen förra året var teckningskursen 2,25 kronor per aktie.

Varje unit innehåller utöver två aktier även en teckningsoption av serie TO9, vilken ger rätt att teckna en aktie för 0,93 kronor i september 2026. Detta kan potentiellt tillföra ytterligare 9,2 miljoner kronor, förutsatt full teckning i både emissionen och optionsinlösen. Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen beräknas till cirka 40% av aktierna, givet att erbjudandet fulltecknas.

Denna emission kommer att vara av stor betydelse för Svenska Aerogel, då den möjliggör nödvändiga investeringar i produktionseffektivitet och kapacitetsökning, vilket i sin tur förväntas stärka bolagets konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet.

Emissionen ger befintliga aktieägare möjligheten att behålla sin ägarandel genom att teckna nya aktier, samtidigt som den öppnar upp för nya investerare att delta i bolagets framtida utveckling. Framgången för emissionen är avgörande för att Svenska Aerogel ska kunna realisera sina tillväxtplaner och fortsätta sin utveckling som ett ledande materialteknikbolag





