Svenska Danssportförbundet anmäler tidigare domare till WDSF – kontrovers om GDPR och falsk information

Svenska Danssportförbundet har anmält en tidigare domare, Clemenger, till det internationella förbundet WDSF efter att han stängts av i Sverige på grund av misstänkta sexköp. Clemenger anklagar förbundet för att ha spridit falsk information och bryta mot GDPR. Förbundets ordförande Daniel Rolin vill inte kommentera anklagelserna.

Svenska Danssportförbundet står i centrum för en kontrovers efter att ha anmält en tidigare domare, Clemenger, till det internationella danssportförbundet WDSF . I ett utskick uppmärksammade det svenska förbundet på att Clemenger hade stängts av i Sverige på grund av misstänkta sexköp , vilket han tidigare stod åtalad för.

I utskicket skrev förbundet att det var nödvändigt att informera om situationen för att säkerställa att hans status kunde ses över inom internationella evenemang. Ordföranden Daniel Rolin förklarade att beslutet togs med tanke på att många svenska domare, tävlande och funktionärer deltar i internationella tävlingar och att Sverige är medlem i WDSF. I mars, nästan ett och ett halvt år senare, reagerade Clemenger på utskicket och konfronterade danssportförbundet.

Han menade att utskicket innehöll flera felaktigheter och krävde att förbundet skulle utfärda ett skriftligt förtydligande. Clemenger anmälde sedan förbundet till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som avslog anmälan. Han valde då att överklaga till förvaltningsrätten, vilket rapporterades av nyhetsbyrån Sirén förra veckan. Clemenger hävdar att utskicket bryter mot GDPR och att Svenska Danssportförbundet spridit falsk information som kan skada honom professionellt.

Han påpekar att han aldrig formellt accepterat några åtal i det svenska rättssystemet, inte skrivit under något strafföreläggande och inte dömts i domstol. Svenska Danssportförbundets ordförande Daniel Rolin vill inte kommentera Clemengers anklagelser om att utskicket har skadat honom professionellt. Saken väcker frågor om hur förbundet hanterar information om misstänkta brott och hur det påverkar individers rättigheter enligt GDPR. Det är ännu oklart hur förvaltningsrätten kommer att bedöma överklagandet, men fallet har redan fått uppmärksamhet inom danssportens värld.

Många följer nu utvecklingen för att se hur det internationella förbundet WDSF kommer att reagera och om det kommer att påverka Clemengers framtida deltagande i internationella tävlingar. Det är också en påminnelse om de utmaningar som organisationer står inför när de hanterar känsliga uppgifter och måste balansera mellan transparens och integritet





Danssport GDPR Integritetsskydd WDSF Sexköp

