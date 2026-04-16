Svenska Dynasafe skapar trygghet med statligt exportstöd

Karlskogaföretaget Dynasafe, världsledande inom demilitarisering av explosiva föremål, ökar sin globala räckvidd med hjälp av EKN:s exportstöd. Företaget erbjuder en unik helhetslösning och samarbetet med statliga Exportkreditnämnden möjliggör större affärer och bidrar till en säkrare värld.

Militära konflikter lämnar djupa och bestående sår i de drabbade områdena. Kvarlämnade minor och annan explosiv ammunition utgör en betydande risk för både människor och miljö långt efter att de aktiva striderna har upphört. I denna kritiska nisch har Karlskoga företaget Dynasafe etablerat sig som en global ledare inom demilitarisering och explosionsskydd.

Företaget erbjuder heltäckande lösningar för återvinning, demontering och destruktion av ammunition, vilket bidrar till att skapa säkrare världar. VD:n Charles Diggs framhåller företagets unika position: Vi är den enda leverantören i världen som kan leverera en helhetslösning för hantering och destruktion av explosiva föremål. Våra säkerhetslösningar skyddar människor och miljöer och gör världen till en säkrare plats. Dynasafe betjänar en bred kundkrets som inkluderar försvarsministerier, brottsbekämpande organ, flygplatser och säkerhetsföretag över hela klotet. För att kunna tillgodose kundernas behov av skräddarsydda lösningar, ofta i form av platsbyggd och specialtillverkad utrustning, är det vanligt att större affärer kräver förskottsbetalning. Kunderna å sin sida önskar en kontraktsgaranti från entreprenörens bank för att kunna genomföra sådana förskottsbetalningar. Det är här Exportkreditnämnden (EKN) kommer in i bilden. Genom en motgaranti från EKN kan banken frigöra delar av förskottet till Dynasafe. Detta frigör inte bara kreditutrymme och stärker företagets likviditet, utan möjliggör även för Dynasafe att ta sig an större uppdrag som kräver betydande investeringar för att möta kundernas expansiva behov i större projekt. Banker och andra aktörer som utfärdar kontraktsgarantier kan dela på risken med EKN genom en motgaranti. EKN:s motgaranti täcker en betydande del av utställarens regressrisk gentemot säljaren ifall köparen, av någon anledning, skulle kräva tillbaka sitt förskott. Specifikt täcker EKN:s motgaranti 75 procent av bankens risk, vilket gör det möjligt för banken att släppa på förskottspengarna och därmed underlätta affären. Charles Diggs betonar att efterfrågan på Dynasafes expertis ökar stadigt, både från militära och civila aktörer. I takt med att affärerna växer, växer även behovet av exportstöd. Det nära samarbetet mellan EKN och banken ger oss tillgång till det kapital vi behöver för att finansiera vår verksamhet och kunna ta större affärer. Valet av Karlskoga som företagets bas är ingen tillfällighet. Staden har en rik historia inom försvarsindustrin, med tillverkning av den första stålkanonen redan på 1870-talet. Trots att Dynasafe ägs av amerikanska intressen, finns inga planer på att lämna Karlskoga. Staden, med sina cirka 30 000 invånare, utgör en knutpunkt för stora delar av den svenska försvarsindustrin. Svensk kvalitet är ett globalt erkänt begrepp, och arbetsmarknaden i Karlskoga präglas av högkvalificerad kompetens och ett välutvecklat nätverk av leverantörer och partners. Vi har funnits här i 33 år och vi stannar kvar, säger Charles Diggs. EKN, Exportkreditnämnden, har regeringens uppdrag att aktivt främja svensk export och stötta svenska företags internationalisering. Detta uppdrag utförs genom att erbjuda försäkringar för betalningar och genom att dela risker med exporterande företag, deras underleverantörer och banker. Verksamheten finansieras genom de premier som betalas in av försäkringstagarna. Verktyget som kan hålla handeln vid liv – och bidra till Ukrainas återuppbyggnad. Detta samarbete mellan svenska företag som Dynasafe, finansinstitut och statliga exportkreditorgan som EKN är avgörande för att möjliggöra komplexa internationella affärer. Det handlar inte bara om att säkerställa lönsamhet för svenska exportörer utan också om att bidra till global säkerhet genom att hantera farliga material på ett ansvarsfullt sätt. I en värld där konflikter och instabilitet kvarstår, blir tjänster som Dynasafes alltmer efterfrågade, och stödet från EKN en kritisk faktor för att dessa företag ska kunna möta den växande globala efterfrågan och bidra till en säkrare framtid. Dessutom kan dessa finansiella verktyg spela en viktig roll i återuppbyggnaden av drabbade områden, som exempelvis Ukraina, genom att möjliggöra investeringar och affärer som annars skulle vara för riskfyllda. Samarbetet med banker, som ställer krav på garantier, och EKN, som tillhandahåller motgarantier, skapar en trygghet som är fundamental för att kunna genomföra stora projekt. Detta ramverk möjliggör för svenska företag att konkurrera på en global marknad där riskhantering är central. EKN:s roll som en riskdelare är fundamental, och deras förmåga att ta på sig en del av risken gör det möjligt för banker att erbjuda den finansiering som krävs för att svenska exportörer ska kunna leverera sina produkter och tjänster. Detta bidrar inte bara till att upprätthålla svensk export utan också till att stärka den internationella ekonomiska stabiliteten. I en tid av globala utmaningar är sådana samarbeten avgörande för att upprätthålla handel och investeringar, samtidigt som de bidrar till att lösa komplexa globala problem, som hanteringen av explosiva rester från konflikter. Företaget i Karlskoga exemplifierar hur svensk ingenjörskonst och ett smart finansieringssystem kan samverka för att skapa positiv global påverkan. Deras unika erbjudande, kombinerat med finansiellt stöd, gör dem till en nyckelaktör i arbetet med att sanera och säkra platser som drabbats av krig och förstörelse





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dynasafe EKN Exportstöd Demilitarisering Karlskoga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Legoservice Production blomstrar med EKN-stöd och nya investeringarMed strategiskt stöd från EKN och ett nära samarbete med Hitachi Energy har Legoservice Production vänt en negativ ekonomisk trend till stark tillväxt. Företaget har expanderat sin produktportfölj och gjort betydande investeringar, bland annat i en egen målerianläggning, för att möta den ökande efterfrågan.

Read more »

Auktoritära tendenser hotar svenska institutionerNy analys visar att Sverige rör sig mot ett alltmer auktoritärt styre, där regeringen försöker kontrollera statliga tjänstemän, civilsamhällesorganisationer och rättsväsendet. Mönstret påminner om Ungern och forskare varnar för att grundlagen och rättssäker lagstiftning ignoreras, vilket riskerar att underminera demokratiska principer.

Read more »

Ryska motåtgärder: Kan påverka svenska bilägare och ökade bilstölderNya ryska åtgärder, som påstås skydda ryska bilägare mot fordon efterlysta av fientliga stater, kan indirekt drabba svenska bilägare. Sverige är särskilt utsatt för bilstölder på grund av ett öppet vägtrafikregister. Problemet med bilstölder, som ofta sker på beställning och riktar sig mot specifika fordon för internationell kriminell verksamhet, har länge lyfts av bland annat Kungliga Automobil Klubben (KAK). Regeringen har utlovat en utredning kring personuppgifters offentlighet, men ännu har ingen tillsatts.

Read more »

Genomgång av 1481 fonder: Svenska sparare betalar för mycketDyrare fonder ger inte bättra avkastning än billigare alternativ .Sparare behöver titta på hur fonden passar det egna målet.

Read more »

Dynasafe stärker global säkerhet med EKN:s stödKarlskogaföretaget Dynasafe, världsledande inom demilitarisering av ammunition, expanderar sin globala verksamhet tack vare EKN:s motgarantier som möjliggör större affärer och stärker likviditeten.

Read more »

Dynasafe säkrar global säkerhet med EKN:s stödKarlskogaföretaget Dynasafe, världsledande inom demilitarisering och explosiv skyddssystem, stärker sin globala position genom ett samarbete med EKN. Deras lösningar för återvinning, demontering och destruktion av ammunition gör världen säkrare. Samarbetet med EKN möjliggör större affärer genom motgarantier som frigör likviditet och kreditutrymme.

Read more »